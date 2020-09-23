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Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете
Полицейские из девяти стран приняли участие в масштабной операции против онлайн-магазинов, торгующих нелегальными товарами в даркнете. В результате операции под названием DisrupTor арестовано 179 человек, большинство из них - в США.
Целью серии рейдов, прошедшей на трех континентах, были интернет-магазины на площадке Wall Street Market, где продают наркотики, оружие и другие нелегальные в Европе товары.
В Европоле сообщают об аресте 179 владельцев таких магазинов, ответственных за десятки тысяч сделок с нелегальными товарами.
Это конец "золотого века" онлайн-площадок для торговли наркотиками, уверены в Европоле.
Аресты
Большинство из 179 арестов было произведено в США, там арестован 121 человек. Кроме того предполагаемых наркодилеров задержали в Германии (42 человека), Нидерландах (8) Британии (4), Австрии (3) и Швеции (1).
Также в операции участвовали полицейские из Канады, Австралии и с Кипра. Инициаторами операции в заявлении названы полиция Германии и голландские правоохранители.
Как сообщают в Европоле, в ходе рейдов было конфисковано около полутонны наркотических веществ, включая опиоидные препараты Фентанил, Оксикодон и Гидрокодон, а также "уличные" наркотики - героин, кокаин, МДМА и таблетки "Экстази". Помимо наркотиков было конфисковано 64 единицы огнестрельного оружия.
Операция DisrupTor состояла из серии отдельных, но скоординированных операций, говорится в заявлении Европола.
"Борьба с преступностью эффективнее всего, когда мы работаем вместе, и сегодняшнее объявление посылает серьезный сигнал торговцам и покупателям незаконных товаров в даркнете: скрытый интернет больше не будет скрытым, и ваша анонимная деятельность не анонимна", - прокомментировал операцию глава центра Европола по европейской киберпреступности Эдвардас Шилерис.
В ряде стран продолжаются операции по определению личности покупателей даркнет-магазинов.
По мнению аналитика фирмы Digital Shadows Кейси Кларк, эта операция - серьезный удар по киберпреступности.
"Три года назад операции против площадок AlphaBay и Hansa напугали киберпеступников, потому что за ними последовали новые процессы, иногда месяцы спустя после арестов", - говорит она.
"Wall Street Market возродился из их пепла и был крупнейшей площадкой своего времени. Судя по всему, Европол действовал по той же схеме, и поэтому сегодня мы узнали об арестах", - говорит аналитик.
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