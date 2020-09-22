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Итальянцы на референдуме высказались за сокращение количества мест в парламенте
11:46 22.09.2020 |
Избиратели в Италии поддержали предложение о сокращении количества мест в парламенте страны, сообщает в понедельник местное телевидение.
За такую реформу высказались около 70% проголосовавших.
Таким образом, со следующих выборов в палате депутатов будет 400 человек вместо нынешних 630. В сенате останется 200 мест (сейчас их - 315).
Вопрос о сокращении мест в парламенте довольно давно обсуждается в Италии. Предполагается, что такие меры позволят государству сэкономить денежные средства и обеспечить более эффективное управление страной.
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