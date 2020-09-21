Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) попросила американские игровые компании предоставить информацию об их протоколах безопасности данных при взаимодействии с китайским технологическим гигантом Tencent Holdings.

По информации журналистов, запрос был сделан Комитетом по иностранным инвестициям в США, входящим в Министерство финансов США. Власти хотят узнать, насколько защищены личные данные американцев, предоставляемые компаниям.

Журналисты Bloomberg напомнили, что Американский минфин обычно расследует иностранные приобретения в США, которые могут создать угрозу национальной безопасности. Кроме того, комитет дает рекомендации по блокировке или отмене сделок.

Расследование вызвано повышенным вниманием администрации текущего президента США к китайским компаниям и их связям с американскими фирмами, что является источником новой напряжённости в отношениях с Пекином и одним из двигателей избирательной кампании Дональда Трампа. До этого господин Трамп плотно взялся за ByteDance, владельца видеоприложения TikTok, и уже принимает жёсткие меры в отношении приложения Tencent WeChat.

Tencent - один из крупнейших игровых холдингов в мире. Он владеет Riot Games, а также 40% акций Epic Games. Представители компаний отказались от комментариев.