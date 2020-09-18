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В США с воскресенья запретят скачивать TikTok
23:22 18.09.2020 |
Китайское приложение для обмена видео TikTok и мессенджер WeChat с 20 сентября запретят скачивать пользователям, находящимся на территории США. Об этом объявили в пятницу, 18 сентября, представители министерства торговли США.
Как уточнили в министерстве, у пользователей, уже установивших эти приложения, они будут функционировать до 12 ноября. Тем самым Вашингтон хочет дать владеющей видеосервисом TikTok китайской компании ByteDance еще несколько недель для продажи своего бизнеса в США.
Предполагаемым покупателем несколько недель подряд считалась американская компания Microsoft. Однако против этой сделки выступило правительство КНР. Новым вероятным партнером китайцев называют американскую же компанию Oracle.
Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что китайцы в рамках соглашения с Oracle хотят сохранить за собой контроль над бизнесом американского филиала TikTok. По данным издания, это вызвало недовольство президента США Дональда Трампа. Так, 17 сентября глава аппарата Белого дома Майк Медоуз заявил, что "очень сомневается", что такая сделка "соответствует целям, обозначенным президентом".
Соображения нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указы, запрещающие любые транзакции с компаниями ByteDance и Tencent (владельца мессенджера WeChat) в США. Он обосновал свои указы против TikTok соображениями национальной безопасности. В частности, Трамп подозревает, что с помощью TikTok можно составлять профили передвижений американских чиновников и шпионить за американскими фирмами. ByteDance отрицает обвинения США в передаче данных правительству Китая.
Приложение TikTok в одних лишь США было загружено 175 млн раз, а во всем мире - более одного миллиарда раз. Этот сервис особенно популярен среди молодежи.
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