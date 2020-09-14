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Китай предпочёл бы закрыть американский бизнес TikTok, а не продавать его США
09:17 14.09.2020 |
Официальный Пекин выступил против продажи американских активов сервиса коротких видео TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. Правительство предпочло бы закрыть сервис на территории США, чем отдавать его в руки американцам, - об этом сообщает информационное агентство CNBC со ссылкой на свои источники.
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому TikTok должен быть запрещён на территории страны, если его не сможет приобрести ни одна из американских компаний до середины сентября этого года. С того времени ByteDance начала вести активные переговоры с потенциальными покупателями, в том числе с такими компаниями, как Microsoft и Oracle.
Но как указывает CNBC, китайское правительство считает, что принудительная продажа TikTok покажет слабость ByteDance в частности и Китая в целом перед давлением Вашингтона. В своём заявлении информационному агентству Reuters китайская компания сообщила, что сама она никогда не предлагала продавать активы TikTok в США или любых других странах. Более того, по данным двух источников CNBC, китайское правительство готово в случае необходимости пойти на ответные меры в отношении США, чтобы отложить любые сделки, связанные с ByteDance и американской стороной.
В конце августа Китай сообщил, что решительно выступает против распоряжений Трампа. В качестве одной из ответных мер правительство решило подготовить список технологий, услуг и сервисов, которые могут попасть под запрет экспорта. По данным некоторых источников, рекомендательный алгоритм, который используется в приложении TikTok, как раз попал в этот список.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь (Zhao Lijian), выступая перед прессой в пятницу, отметил, что США грубо эксплуатируют концепцию национальной безопасности, и призвал их прекратить притеснять иностранные компании.
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