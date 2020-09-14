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Греция приобретет 18 истребителей "Rafale" и четыре фрегата
09:02 14.09.2020 |
Греция анонсировала покупку 18 новых военных самолетов Rafale и четырех фрегатов для усиления обороноспособности страны.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter, об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в субботу, 12 сентября.
"Наши воздушные силы закупают 18 истребителей Rafale, которые заменят старые Mirage. Это истребители четвертого поколения. Этот шаг усилит нашу способность к сдерживанию", - цитируют премьера на официальной странице правительства.
Кроме того, сообщил он, планируется приобретение вертолетов Romeo SH-60 Seahawk, торпед, антитанкових и управляемых ракет, а также модернизация фрегатов класса "Гидра".
Также в следующие 5 лет на военную службу собираются дополнительно нанять 15 000 контрактников.
"Рафаль" ( "Шквал") - многоцелевой двухмоторный самолет-истребитель, созданный французской компанией Dassault Aviation.
Анонс премьера происходит на фоне значительного обострения отношений с Турцией из-за принципиальных разногласий в видении, которая из стран имеет право на определенные морские зоны в Восточном Средиземноморье.
Министры иностранных дел ЕС согласовали на неформальной встрече в Берлине в конце августа список санкций против Турции на случай, если Анкара не снизит эскалацию своих действий в Восточном Средиземноморье, включая незаконное бурение нефтяных и газовых скважин.
Как сообщили в МИД Франции, эскалация конфликта Турции с Грецией и Кипром будет главной темой на заседании Европейского совета в конце сентября.
В начале сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Греция и Турция согласились провести технические переговоры для снижения напряжения в регионе.
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