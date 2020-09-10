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Портленд первым в США запретил системы распознавания лиц
12:07 10.09.2020 |
Портленд стал первым городом в США, который запретил использование технологии распознавания лиц как государственными учреждениями, так и частными лицами в «местах общественного пользования». Оба постановления были приняты законодателями единогласно.
Жители Портленда никогда не должны бояться того, что их право на неприкосновенность частной жизни будет использовано правительством или частными учреждениями.
Мэр Портленда Тед Уиллер (Ted Wheeler)
Меры по пресечению использования технологии распознавания лиц в США обсуждаются давно. Источники считают, что примеру Портленда могут последовать Бостон, Окленд, Сан-Франциско и другие города. Банки, круглосуточные магазины, врачебные кабинеты, развлекательные заведения, отели и пункты аренды, станции общественного транспорта, Uber и Lyft, а также рестораны - это места, где использование технологии теперь запрещено законом.
Исключение составляют церкви, частные дома, частные клубы и учреждения. Лица, работающие на правительство или в частном секторе, могут использовать эту технологию для разблокировки своих устройств, а также отмечать людей или использовать фильтры лиц на веб-сайтах социальных сетей. Если будет установлено, что кто-то нарушает закон, будет взыскан штраф в размере до 1000 долларов за день.
Ранее в этом году технологические гиганты, такие как Amazon, IBM и Microsoft, запретили полиции использовать их технологию распознавания лиц, сославшись на предвзятость и отсутствие строгих правил. Microsoft не против использования её технологий, но хочет, чтобы власти строго регулировали это.
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