«Примитивизм и пошлость»: президент Сербии прокомментировал хамский комментарий МИД РФ

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал крайне недипломатичный пост, опубликованный в социальных сетях пресс-секретарем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербское издание Blic.

"Мария Захарова больше всего говорит о себе. Примитивизм и пошлость говорят о ней, а также о тех, кто ее туда поместил, - заявил Вучич во время визита в Брюссель.

Захарова в субботу опубликовала в Facebook пост, прикрепив к нему фото сидящего напротив Дональда Трампа президента Сербии Александра Вучича и кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой "нога на ногу".

"Если вас позвали в БД (Белый дом, - ред.), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала Захарова.

Такой же текст с фото она выложила и в Twitter.

Публикацию она сделала после того, как Сербия и Косово договорились об экономическом сближении.

Соответствующий документ стороны подписали в присутствии президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.