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Косово и Сербия договорились о нормализации экономических отношений
09:50 07.09.2020 |
Сербия и Косово объявили, что они договорились о нормализации экономических связей в рамках переговоров при посредничестве США.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.
После двухдневных встреч с представителями администрации Трампа президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти договорились о сотрудничестве по целому ряду экономических направлений для привлечения инвестиций и создания рабочих мест.
Заявление Белого дома обеспечило президенту Дональду Трампу дипломатическую победу накануне ноябрьских президентских выборов.
"Действительно, это историческое событие. Я с нетерпением жду поездки в обе страны в недалеком будущем ", - сказал Трамп, стоя рядом с двумя лидерами в Овальном кабинете.
"Мы не можем принять ни один документ, который включает в себя независимость Косово ", - заявил Вучич журналистам после встреч в четверг в Белом доме. Поэтому, чтобы во избежание признания независимого Косово со стороны Сербии, обе страны подписали соглашения с США.
Парламент Косово провозгласил независимость от Сербии в 2008 году, через девять лет после того, как НАТО провела 78-дневную кампанию авиаударов против Сербии, чтобы остановить кровавые репрессии против этнических албанцев в Косово.
Большинство западных стран признали независимость Косово, но Сербия и ее союзники Россия и Китай - нет. Продолжающаяся тупиковая ситуация и нежелание Сербии признать Косово привели к тому, что напряженность продолжала накаляться и мешала полной стабилизации Балканского региона после кровопролитных войн 1990-х годов.
Сербия и Косово уже подписали соглашения о воздушном, железнодорожном и транзитном сообщении, включая соглашение, которое расчистит путь для первого рейса между Приштиной и Белградом за 21 год. Новое соглашение включает в себя еще много направлений экономического сотрудничества.
В понедельник Вучич и Хоти должны отправиться в Брюссель для проведения переговоров под эгидой главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля и специального посланника из белградско-приштинского диалога Мирослава Лайчака.
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