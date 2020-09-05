Кто нарушает оружейное эмбарго в Ливии и при чем тут рейсы России и Эмиратов: что узнали СМИ из доклада ООН

После снятия блокады Триполи в июне в Ливии появилась надежда на переговоры между двумя сторонами гражданской войны, за которыми стоят иностранные державы. Но за прошедшие месяцы спонсоры обоих лагерей лишь активизировали поставку вооружений в страну - вопреки эмбарго ООН.

Источник этого заключения - закрытый доклад, направленный в комитет Совбеза ООН по Ливии на этой неделе, с которым ознакомились Рейтер и New York Times.

По данным изданий, в докладе говорится, что вооруженные силы России и Объединенных Арабских Эмиратов напрямую оказывают поддержку российским наемникам из ЧВК Вагнера и генералу Халифе Хафтару, который командует Ливийской национальной армией на востоке страны. Эксперты отмечают, что неформальную поддержку Хафтару оказывают также Франция, Египет и Иордания.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что российские наемники в Ливии не представляют интересов России. Представители названных в сообщениях СМИ стран пока не прокомментировали доклад ООН.

Другую сторону конфликта - признанное ООН правительство Файеза Сараджа в Триполи - открыто поддерживает Турция. По данным доклада, военные грузы порой доставляются на борту пассажирских рейсов. Докладчики отмечают и возвращение Катара в ливийский конфликт после перерыва, вызванного давлением администрации прежнего президента США Барака Обамы.

Катарская авиация также совершала рейсы в Ливию, оказывая поддержку кабинету Сараджа. Министры обороны Турции и Катара недавно вместе посетили Триполи.

В среду и.о. представителя генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс заявила, что оба лагеря активно нарушают эмбарго на поставку вооружений, и конфликт - вкупе с дошедшим до региона коронавирусом - выходит из-под контроля.

Что узнали СМИ?

Рейтер пишет, что в ООН насчитали 338 рейсов с военным грузом из Сирии в Ливию за последние девять месяцев.

"Прямая логистическая поддержка ЧВК Вагнера и, возможно, других российских частных военных компаний, со стороны вооруженных сил Российской Федерации значительно усилилась с января по июнь 2020 года", - цитирует агентство закрытый доклад.

Доклад перечисляет 338 подозрительных рейсов из Сирии, которые провели российские вооруженные силы между 1 ноября 2019 года и 31 июля 2020 года, по данным Рейтер. В мае эксперты ООН оценивали контингент российских наемников в Ливии в 1,2 тыс человек.

New York Times уточняет цифру - по данным газеты, следователи ООН насчитали 339 рейсов, которыми были перевезены до 17 тысяч тонн грузов, и отправной точкой чаще всего была Хмеймим, база ВКС России в Сирии.

Издание также уточняет, что авторы доклада подробно изучили и действия ОАЭ, которые напрямую и через посредников отправили больше ста грузовых рейсов в Ливию за первую половину 2020 года.

В подобных нарушениях, как пишет New York Times, нет ничего нового для Ливии, где даже официальные лица ООН говорят, что эмбарго это "ерунда". Но масштаб нарушений, совершенных в этом году, в сочетании с объемом современного оружия, которое оказалось в стране, стал причиной растущей международной тревоги.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, после свержения Муаммара Каддафи в результате операции НАТО.

С 2014 года оформились две стороны противостояния - признанное ООН правительство Файеза Сараджа контролируют столицу Триполи и северо-восток страны, а Ливийская национальная армия Халифы Хафтара занимает восток страны.

В 2019-2020 годах Хафтар на протяжении 14 месяцев осаждал столицу, и казалось, что он может выйти победителем. Но ход конфликта изменило вмешательство Турции, которая поддержала правительственные войска вооружением, в том числе БПЛА (дронами), и перебросила в Ливию военных специалистов и сирийских наемников.

В ответ на активизацию Турции главный союзник Хафтара, ОАЭ, стали все более непосредственно вмешиваться в конфликт.

"Масштабные поставки вооружений в Ливию этими двумя странами демонстрируют полное и вопиющее пренебрежение санкционными мерами", - цитирует Рейтер авторов доклада. Они признают, что эмбарго существует лишь на бумаге.

Все втянутые в конфликт региональные державы - Россия, Турция, Египет, Иордания, Катар и ОАЭ - фактически перестали проверять подозрительные грузы, отправляющиеся в Ливию, считают в ООН.

"Иностранные спонсоры укрепляют свои позиции на ключевых авиабазах на востоке и западе Ливии, - заявила Уильямс. - Миссия получает сообщения о масштабном присутствии иностранных наемников и оперативников, которые усложняют ситуацию на месте и уменьшают шансы мирного решения конфликта".

В июне войска Хафтара были выбиты с окраин Триполи, и осада города была снята. С тех пор в Ливии установилось относительное затишье. 21 августа премьер-министр Сарадж было официально объявил о перемирии, а спикер союзного Хафтару парламента на востоке страны Агила Салех призвал к прекращению огня. Сам генерал пока сохраняет молчание.