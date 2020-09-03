Финансовые новости
- |
- 03.09.20
- |
- 05:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/511678.php
22:53 02.09.2020 |
Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило в стране мобильную версию онлайн-игры PUBG игрового подразделения китайского интернет-гиганта Tencent Games. Как сообщил в среду телеканал NDTV , блокировке на территории страны также подвергнутся еще 117 китайских приложений. По данным NDTV, в Индии насчитывается порядка 33 млн активных игроков в PUBG.
Министерство информационных технологий считает, что решение о запрете этих приложений поможет обезопасить и обеспечить неприкосновенность индийского киберпространства и обеспечит защиту интересов десятков миллионов людей, которые используют интернет и мобильные устройства.
Как отмечает телеканал, в министерство поступали многочисленные жалобы от пользователей мобильных устройств с операционными системами Android и iOS на неподобающее использование личных данных. В частности, утверждалось, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии. В министерстве считают, что такая деятельность напрямую может угрожать национальным интересам страны и ее суверенитету. Кроме того, Центр по борьбе с киберпреступлениями при МВД Индии также рекомендовал заблокировать вредоносные программы.
Ранее министерство обороны Индии запретило служащим Военно-воздушных сил состоять в группах мессенджера WhatsApp. Основанием для принятия такого решения послужили рекомендации CERT, предупредившей об уязвимостях в приложении и представляемой им угрозе безопасности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко идет в мэры Киева? Почему Банковая испугалась билбордов лидера «Евросолидарности»
|НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г
|Ход Леросом: Повторит ли Зеленский судьбу предшественников с «любыми друзями»
|Игры в референдум и поиск «козлов отпущения». Что ждет нас этой политической осенью
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Канцлер ФРГ выступила с заявлением об отравлении Навального
|Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/511678.php
|Кулеба о заявлениях Лаврова об украинских экстремистах, направленных в Беларусь: «вор кричит - держите вора»
|Китай планирует к 2030 году удвоить ядерный арсенал
|Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС в Островце
|Глава Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов
|Финляндия запустила «коронавирусное» приложение для отслеживания контактов
Это интересно
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%
|Lexus ES впервые получил полный привод
|Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами
|Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль
|Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class
|Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex
|Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью