Индия заблокировала PUBG и 117 китайских приложений Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/511678.php

Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило в стране мобильную версию онлайн-игры PUBG игрового подразделения китайского интернет-гиганта Tencent Games. Как сообщил в среду телеканал NDTV , блокировке на территории страны также подвергнутся еще 117 китайских приложений. По данным NDTV, в Индии насчитывается порядка 33 млн активных игроков в PUBG.

Министерство информационных технологий считает, что решение о запрете этих приложений поможет обезопасить и обеспечить неприкосновенность индийского киберпространства и обеспечит защиту интересов десятков миллионов людей, которые используют интернет и мобильные устройства.

Как отмечает телеканал, в министерство поступали многочисленные жалобы от пользователей мобильных устройств с операционными системами Android и iOS на неподобающее использование личных данных. В частности, утверждалось, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии. В министерстве считают, что такая деятельность напрямую может угрожать национальным интересам страны и ее суверенитету. Кроме того, Центр по борьбе с киберпреступлениями при МВД Индии также рекомендовал заблокировать вредоносные программы.

Ранее министерство обороны Индии запретило служащим Военно-воздушных сил состоять в группах мессенджера WhatsApp. Основанием для принятия такого решения послужили рекомендации CERT, предупредившей об уязвимостях в приложении и представляемой им угрозе безопасности.