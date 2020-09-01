ОАЭ прекратили экономический бойкот Израиля

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян в субботу, 29 августа, издал указ, официально прекративший действие закона об экономическом бойкоте Израиля. Как уточнило информагентство WAM, документ обнародован на фоне достижения договоренностей о нормализации отношений между странами.

"Указ принят в рамках усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого взаимодействия с Израилем, а также разработки "дорожной карты" в интересах стимулирования экономического роста и содействия технологическим инновациям, передало агентство.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ теперь разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими фирмами и физическими лицами. Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары, торговля которыми допускается на территории этой арабской страны.

Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации отношений

Экономический бойкот был введен Абу-Даби в 1972 году федеральным законом под номером 15.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений. Как следует из соглашения, Израиль временно приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан в соответствии с американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Палестинское руководство уже объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.