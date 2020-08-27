США хотят жестче ограничить экспорт высоких технологий, чтобы они не попали в руки России и других «противников»

Соединенные Штаты рассматривают новые ограничения на экспорт оборудования для производства полупроводниковой продукции и связанных с ним программных инструментов, а также лазеров, датчиков и других высокотехнологичных изделий, чтобы «предотвратить их попадание в руки таких противников США, как Китай».

Министерство торговли США сообщило на веб-сайте правительства, что ему необходимо знать общественное мнение относительно того, существуют ли конкретные базовые технологии, экспорт которых необходимо контролировать строже, чем сейчас.

Период общественного обсуждения, который, как ожидается, вызовет интерес со стороны промышленности, стремящейся защитить свои технологические преимущества, завершится через 60 дней после его публикации в Федеральном реестре, запланированной на завтра, сообщило министерство.

Администрация Трампа уже ограничила экспорт технологий китайским компаниям, в частности телекоммуникационной компании Huawei Technologies, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Белый дом заявил, что новые технологии могут быть использованы вооруженными силами противников, таких как «Китай, Россия или Венесуэла».