Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону предъявили обвинения в мошенничестве.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявили в министерстве юстиции США.

Стива Бэннона подозревают в мошенничестве, связанном с кампанией сбора средств в поддержку строительства стены на границе между США и Мексикой.

Федеральная прокуратура обвиняет Бэннона и еще нескольких лиц в том, что они присвоили часть средств из 25 млн долларов, которые собирали в рамках кампании "Мы строим стену".

В прокуратуре подозревают, что Бэннон получил более 1 миллиона этих денег через неправительственную организацию.

Судебное разбирательство по поводу Бэннона состоится в Федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке.

Стив Бэннон был руководителем предвыборного штаба Трампа, а затем - старшим советником и главным стратегом Белого дома. Он завершил работу в администрации в августе 2017 года.