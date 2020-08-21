Финансовые новости
- |
- 21.08.20
- |
- 14:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве
Бывшему советнику президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону предъявили обвинения в мошенничестве.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявили в министерстве юстиции США.
Стива Бэннона подозревают в мошенничестве, связанном с кампанией сбора средств в поддержку строительства стены на границе между США и Мексикой.
Федеральная прокуратура обвиняет Бэннона и еще нескольких лиц в том, что они присвоили часть средств из 25 млн долларов, которые собирали в рамках кампании "Мы строим стену".
В прокуратуре подозревают, что Бэннон получил более 1 миллиона этих денег через неправительственную организацию.
Судебное разбирательство по поводу Бэннона состоится в Федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке.
Стив Бэннон был руководителем предвыборного штаба Трампа, а затем - старшим советником и главным стратегом Белого дома. Он завершил работу в администрации в августе 2017 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Ненужный куратор ненужных «республик»
|Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні
|По плану Кремля. Будет ли 25 августа большая зрада, обещанная Кравчуком
|Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Виталий Портников: Ненужный куратор ненужных «республик»
|Южнокорейская разведка: Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре
|Министр финансов Германии отверг введение безусловного базового дохода
|Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве
|Еврокомиссия договорилась с четвертым разработчиком вакцины от коронавируса
|Алексей Навальный госпитализирован с подозрением на отравление
Это интересно
|Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink
|Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО