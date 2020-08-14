Палестинцы отзывают посла из Объединенных Арабских Эмиратов

Биньямин Нетаньяху и наследный принц Мухаммед бен Зайид

Палестинская национальная автономия (ПНА) объявила об отзыве своего посла из Объединенных Арабских Эмиратов после объявления о решении об установлении дипломатических отношений между ОАЭ и Израилем. Соответствующее заявление сделал вечером в четверг, 13 августа, министр иностранных дел ПНА Рияд аль-Малики. В Палестинской автономии считают курс Абу-Даби на нормализацию отношений с Израилем "предательством Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела".

В четверг власти Израиля и ОАЭ объявили об установлении дипломатических отношений - это решение было принято при посредничестве президента США Дональда Трампа. Ожидается, что соответствующий документ будет подписан в США в течение нескольких недель. При этом в качестве жеста доброй воли Израиль откажется от аннексии обширных территорий на Западном берегу реки Иордан, к чему эту страну еще в июне призывали Германия и Франция.

Нетаньяху объявил о "начале новой эры"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в этой связи о "начале новой эры" в отношениях между Израилем и арабским миром. В то же время он подчеркнул, что Израиль не отказывается от своих претензий на Западный берег Иордана и лишь откладывает эти планы.

Нормализация отношений между Израилем и ОАЭ является очередным этапом воплощения плана мирного урегулирования ближневосточного конфликта, который выдвинул Дональд Трамп. Этот план, в частности, давал Израилю зеленый свет на аннексию обширных территорий Западного берега реки Иордан, в том числе Иорданской долины, которую Израиль оккупирует с 1967 года. Палестинцы выступают категорически против этого плана.