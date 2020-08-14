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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Израиль и ОАЭ при посредничестве Трампа заключили историческое соглашение о полной нормализации отношений

23:40 13.08.2020 |

Мир

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

В совместном заявлении, подписанном Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом, выражается надежда, что этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке.

Как результат Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана, говорится в заявлении.

"Огромный прорыв! Историческое мирное соглашение между двумя нашими великими друзьями Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!" - написал в "Твиттере" президент Трамп.

До этого момента ни у одной из стран Персидского залива не было дипломатических отношений с Израилем, хотя некоторые из них устанавливали неофициальные дипломатические каналы..

Тем не менее, общее беспокойство из-за нарастающего влияния Ирана в регионе подтолкнуло арабские страны к неофициальным контактам с еврейским государством.

В ответ на заявление Дональда Трампа Биньямин Нетаньяху написал в своем "Твиттере": "Исторический день".

Посол ОАЭ в Соединенных Штатах Юсеф Аль-Отейба заявил, что это соглашение знаменует собой победу для дипломатии и для всего региона.

Со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году и последовавшей за этим череды военных конфликтов с арабскими странами это всего лишь третье арабо-израильское мирное соглашение. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией - в 1994-м.

В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны подписать двусторонние договоренности по вопросам инвестиций, туризма, авиасообщений, безопасности, телекоммуникаций, энергоносителей, здравоохранения, культуры, окружающей среды и открытия посольств в обеих странах.

Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока".

Анализ. Знаменательный шаг - но вопросы остаются

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

Установление полноценных дипломатических отношений, взаимное открытие посольств и нормализация торговых связей между Израилем и ОАЭ - это выдающийся дипломатический шаг вперед. Но он неизбежно вызывает вопросы. Будет ли реализован полный потенциал этих соглашений? Последуют ли по тому же пути другие страны Персидского залива?

Важно также отметить, чего в этих договоренностях нет. Они далеки от всеобъемлющего плана мирного урегулирования и решения палестинского вопроса, о котором давно говорит президент Трамп. Однако в краткосрочной перспективе они идут на пользу всем.

Белый дом одним из первых объявил о сделке, и, возможно, она добавит очков президенту Трампу, шансы которого на переизбрание сейчас кажутся невысокими.

Для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который тоже находится в непростом положении, это шанс выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал. Его торжественное обещание аннексировать ключевые части оккупированного Западного берега оказалось невыполнимым. Не в последнюю очередь - из-за безразличия США и протестов других стран. Нетаньяху может рассматривать эту "инициативу мира" с ОАЭ как шанс повысить свой рейтинг, если он решит ускорить проведение очередных выборов в Израиле.

Какова немедленная выгода для Эмиратов - сказать сложно. Однако их отношения с Вашингтоном улучшатся, а договоренности с Израилем могут оказаться выгодными в экономическом и научном смысле, а также в плане безопасности.

В целом это соглашение может оказаться как более, так и менее важным, чем кажется на первый взгляд. И с точки зрения палестинцев, трудно представить, что эти новости принесут им что-то кроме дальнейшей фрустрации - они почувствуют, что их снова оттеснили в сторону.

Премьер-министр Израиля и крон-принц ОАЭ заявили, что разделяют точку зрения в том, что касается угроз и вызовов, стоящих перед Ближним Востоком, а также согласны, что для достижения стабильности в регионе необходимы дипломатические взаимоотношения, более глубокая экономическая интеграция и сотрудничество в вопросах безопасности.

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что чрезвычайно доволен заключенным соглашением.

О заключении договоренности сообщил в "Твиттере" Мохаммед бин-Зайед.

Пока не ясно, где именно будет открыто посольство ОАЭ в Израиле. Большинство посольств находятся в Тель-Авиве, но некоторые страны, в том числе и США, пересли свое посольство в Иерусалим.

Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что не стоит надеяться на то, что посольство страны будет располагаться в Иерусалиме до тех пор, пока не будет достигнуто мирного соглашения между Израилем и палестинцами.

Реакция на сообщения о примирении между ОАЭ и Израилем была незамедлительной.

Президент Израиля Рувен Ривлин написал: "Соглашение между Израилем и ОАЭ: важная веха, которая открывает новые возможности в нашем регионе. Я очень надеюсь, что это повысит уровень доверия между нами и остальными народами региона. Для этого необходимо широкое соглашение между нами всеми... Я приглашаю кронпринца в Иерусалим. Ахлан-ва-Сахлан (Добро пожаловать)".

Представитель исламистского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа, назвал соглашение между ОАЭ и Израилем опасным развитием событий и ударом ножом в спину палестинскому народу.

Яир Лапид, лидер оппозиции в израильском парламенте поздравил Нетаньяху за столь значимое достижение на дипломатическом поприще. По его словам, это доказательство того, что лишь переговоры, а не односторонние решения, как, например, аннексии территорий, остаются единственным путем разрешения конфликта. Лапид также поблагодарил президента США Дональда Трампа и его администрацию за помощь Америки в переговорах с ОАЭ.
 

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