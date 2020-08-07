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Дональд Трамп подписал указы о запрете WeChat и TikTok
09:59 07.08.2020 |
Президент США Дональд Трамп выпустил два указа, вводящих запрет на использование в США китайских приложений WeChat и TikTok в связи с представляемой ими угрозой нацбезопасности.
«TikTok автоматически собирает большие объемы информации своих пользователей, в том числе информацию об активности в интернете, такую как данные о местоположении, история браузинга и поиска. Подобный сбор данных является угрозой, поскольку предоставляет Коммунистической партии Китая доступ к персональной и проприетарной информации американцев, что потенциально позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных сотрудников и подрядчиков, составлять досье с целью шантажа и заниматься промышленным шпионажем», - говорится в первом указе.
«WeChat автоматически захватывает большие объемы информации своих пользователей. Подобный сбор данных является угрозой, поскольку предоставляет Коммунистической партии Китая доступ к персональной и проприетарной информации американцев. В дополнение, приложение захватывает персональную и проприетарную информацию китайцев, посещающих США, тем самым позволяя Коммунистической партии Китая следить за китайскими гражданами, которые впервые в жизни воспользовались преимуществами свободного общества», - сообщается во втором указе.
Согласно каждому указу, США «должны предпринять агрессивные действия» против владельцев WeChat и TikTok с целью «защиты национальной безопасности».
Указы запрещают любые транзакции, связанные с приложениями и их владельцами, и «любую собственность, подпадающую под юрисдикцию Соединенных Штатов». Запрет вступит в силу через 45 дней после выхода указов - 20 сентября. Напомним , 15 сентября - назначенная Трампом дата окончания переговоров Microsoft с компанией ByteDance о возможной покупке бизнеса TikTok в США, Канаде и Австралии.
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