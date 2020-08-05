Мощный взрыв в Бейруте: власти заявили, что виновата селитра

В результате двух взрывов в порту столицы Ливана Бейрута погибли по меньшей мере 78 человек, более 4 тысяч получили ранения, несколько кварталов города полностью разрушены. Согласно заявлениям властей, взорвалась большая партия нитрата аммония (также известного как аммиачная селитра), которая долгое время хранилась в порту без соблюдения мер безопасности.

Многочисленные свидетели взрыва опубликовали в социальных сетях кадры, на которых над портом сначала виден столб дыма, а затем - сильнейший взрыв, после которого над городом повисло облако в форме гриба. Взрывная волна разрушила множество зданий, в том числе расположенных на расстоянии нескольких километров от порта, и разбросала автомобили.

По данным местных средств массовой информации, число жертв может возрасти, поскольку под обломками зданий остаются люди.

Корреспондент Би-би-си на месте событий передает, что порту Бейрута нанесены сильнейшие повреждения, и работать он пока не сможет. Это тяжелый удар для страны, импортирующей практически всё необходимое.

"Все здания, которые находятся рядом, разрушены, - сказал один из свидетелей агентству Франс пресс. - Мне приходится идти по стеклу и обломкам в темноте".

Зона бедствия

Взрыв был настолько сильным, что его слышали на средиземноморском острове Кипр, который находится на расстоянии 240 километров от Бейрута.

Ливанский Красный Крест сообщил, что больницы в Бейруте переполнены.

Президент Ливана Мишель Аун объявил в стране трехдневный траур, а также пообещал выделить для ликвидации последствий происшествия 100 млрд лир (66 млн долларов США). Бейрут объявлен зоной бедствия, власти получили право использовать армию для обеспечения безопасности.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что взрывной волной повреждено здание посольства этой страны и получил "незначительные ранения" консул.

Также повреждено здание российского посольства, в нем пострадала одна сотрудница, сообщили в дипмиссии агентству ТАСС.

ООН заявила, что в результате взрыва получил повреждения военный корабль ее миротворческой миссии в Ливане, несколько военнослужащих ранены. Среди пострадавших - также несколько сотрудников посольства Германии.

Аун заявил, что 2750 тонн нитрата аммония хранились в порту уже шесть лет, необходимые меры безопасности при этом не соблюдались. Он призвал наказать людей, виновных в этом происшествии. Премьер-министр страны Хассан Диаб также сообщил, что "опасные вещества" были конфискованы и находились в порту с 2014 года.

Что такое нитрат аммония

Нитрат аммония, также известный как аммиачная селитра, широко используется как азотное удобрение и в качестве взрывчатого вещества.

Он особенно взрывоопасен при контакте с горючими материалами и открытым огнем. После взрыва аммиачной селитры в атмосферу могут выбрасываться токсичные газы, в том числе оксиды азота и аммиак.

Поскольку это вещество особенно опасно, к условиям его хранения предъявляются строгие требования. Одно из них - помещение, где находится нитрат аммония, должно быть пожаробезопасным, в нем запрещено устанавливать какие-либо трубы, вытяжки или другие каналы, где могут накапливаться взрывоопасные вещества.

Эксперты сообщают, что дым красного цвета, который был виден над портом после взрыва, также может свидетельствовать о том, что речь идет именно о взрыве аммиачной селитры.

Версии прессы

Ливанский телеканал LBC International передает со ссылкой на свои источники, что во время заседания совета безопасности страны под председательством президента Ауна была обнародована версия произошедшего. Согласно этим сведениям, в порту велись сварочные работы, во время которых произошло возгорание пиротехники, после чего огонь перекинулся на нитрат аммония. Независимых подтверждений этих сведений нет.

Кроме того, агентство ТАСС сообщает со ссылкой на свои источники, что взорвавшаяся селитра была доставлена в Берут на молдавском судне Rhosus, которое перевозило взрывоопасный груз в Африку, но было задержано ливанскими властями из-за нарушений правил эксплуатации. Об этом же сообщает канал LBC International, хотя других подтверждений этой информации нет.

По данным ТАСС, экипаж судна был украинским, однако в марте 2014 года агентство Интерфакс сообщало, что в Ливане задержан молдавский сухогруз Rhosus с грузом нитрата аммония, на борту которого были моряки-россияне. Тогда они жаловались, что их оставили в порту без средств к существованию.