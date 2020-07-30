Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме

Руководители Google, Apple, Amazon и Facebook - Сундар Пичаи, Тим Кук, Джефф Безос и Марк Цукерберг - выступили в среду перед комитетом Палаты представителей Конгресса США по правовым вопросам.

Слушаниям предшествовало годичное антимонопольное расследование, в рамках которого комитет во главе с демократом Дэвидом Сисилином проанализировал свыше миллиона внутренних документов этих компаний, свидетельствующих, по мнению законодателей, о нечестных приемах конкуренции с целью захвата максимальной доли рынка.

Несмотря на острую критику, наблюдатели полагают, что серьезных последствий для Google, Apple, Amazon и Facebook не будет.

В чем их обвиняют?

Главы четырех крупнейших компаний мировой IT-индустрии, суммарная капитализация которых приближается к пяти триллионам долларов, одновременно выступили перед Конгрессом впервые в истории.

Из-за пандемии коронавируса разговор шел в режиме видеосвязи. Ответы бизнесменов на вопросы законодателей и выступления последних заняли около пяти часов.

На обвинение в краже контента глава Google Сундар Пичаи сказал, что его компания всегда придерживалась высочайших стандартов в вопросах этики.

В частности, Google обвинили в "краже контента" у сервиса Yelp с целью удержать пользователей на своих страницах; Facebook - в покупке Instagram ради подавления конкуренции; Amazon - в использовании данных пользующихся его услугами товаропроизводителей, чтобы в дальнейшем предлагать покупателям собственные аналогичные продукты; Apple - в удалении из AppStore мобильных приложений независимых разработчиков, соперничающих с приложениями компании.

Прозвучала и политическая критика, но с противоположных позиций. Демократы полагают, что Google и Facebook излишне терпимо относятся к "разжиганию ненависти" и "ложной информации". По мнению республиканцев, они "подвергают цензуре" и "маргинализируют" консервативные взгляды.

Что ответили бизнес-лидеры

Главы компаний не согласились с утверждениями о недостаточной конкуренции на рынке информационных технологий и отметили, что все их действия находятся в рамках действующих законов. "Бизнес-климат в области смартфонов настолько состязательный, что я описал бы его как уличную драку за сегменты рынка", - заявил глава Apple Тим Кук.

Главный тезис заключался в том, что большие компании необходимы, так как только они располагают ресурсами для разработки и массового продвижения новых продуктов, а от этого выигрывают мелкие предприниматели и общество в целом.

"Я люблю гаражных предпринимателей - я сам был одним из них, - сказал Джефф Безос. Но миру необходимы как маленькие, так и большие компании. Есть вещи, на которые маленькие компании просто не способны".

Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос - самый богатый человек в мире. По данным Forbes, его состояние на июль 2020 года составило 171,6 млрд долларов.

Безос добавил, что запретил своим служащим просматривать информацию от поставщиков, продающих свои товары через Amazon, и обещал строже контролировать персонал.

Но конгрессмен Дэвид Сисилин был настроен решительно.

"Чтобы расширяться, они использовали свою мощь разрушительным и вредоносным образом. Конгресс обязан принять меры. Некоторых надо раздробить, и всех следует хорошо регулировать", - заявил он в заключительном слове.

Самым известным примером таких действий в американской истории является принятый в 1890 году закон Шермана, более известный как "антитрестовский". В соответствии с ним была принудительно раздроблена на несколько мелких компаний Standard Oil Джона Рокфеллера.

"Большой не значит плохой"

Парадоксальным образом демократ Сисилин сходится в данном вопросе с Дональдом Трампом, давним критиком интернет-платформ, особенно Amazon.

"Нет вопроса - то, что делают большие хайтековые компании, очень плохо. Если Конгресс не заставит их быть честными, что он должен был сделать еще несколько лет назад, я сделаю это сам через исполнительные распоряжения", - написал президент в "Твиттере" накануне слушаний.

Однако конгрессмены-республиканцы, как показали их выступления в среду, не расположены существенно менять антимонопольное законодательство, тем более кого-то дробить.

Один из них произнес фразу, вошедшую в заголовки многих СМИ: "Большая компания не является плохой только потому, что она большая".

Между тем только новые законы способны заметно изменить ситуацию для гигантов хайтека, полагает аналитик инвестиционной компании Wedbush Securities Дэн Ивз.

Грозовые облака, собиравшиеся над их головами, грозят в дальнейшем разве что повышенным вниманием регуляторов к сделкам по слиянию и поглощению, пишет он.

"Хотя все политики, похоже, признают, что большие высокотехнологичные компании представляют проблему, крайне маловероятно, чтобы они пришли к какому-то решению", - соглашается вашингтонский корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер.