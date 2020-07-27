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США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei
11:42 27.07.2020 |
В Западной Европе призывам США отказаться от использования компонентов Huawei при строительстве сетей связи 5G уже последователи Великобритания и Франция, но американские власти хотят распространить подобную инициативу на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем, кто будет жаловаться на высокие затраты, будут помогать деньгами.
Заместитель руководителя Департамента США по экономическому развитию, энергетике и окружающей среде Кит Крах (Keith Krach, на фото второй справа) выступил с обращением к представителям японской прессы, как отмечает издание Nikkei Asian Review. Инициатива по формированию «чистой» инфраструктуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона подразумевает содействие США тем странам, которые пожелают отказаться от использования оборудования Huawei. По словам представителя американского ведомства, эта китайская компания является проводником политики Коммунистической партии Китая по сбору и хищению информации, поэтому любая использующая оборудование Huawei страна сильно рискует.
В качестве альтернативы использования инфраструктуры Huawei американские власти готовы предложить странам АТР с растущей экономикой материальную помощь. Если Япония и Австралия выступят союзниками США на этом направлении, то альтернатив будет ещё больше. Кит Крах пояснил: «Доверенная телекоммуникационная инфраструктура является частью нашей стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе».
Власти США уже готовы провести работу с Филиппинами и Таиландом - двумя военными союзниками в этом регионе, которые пока не отказались от использования оборудования Huawei при развитии своих сетей связи. Зачистка экосистемы от китайского влияния не ограничится только телекоммуникационным оборудованием: китайские приложения TikTok и WeChat будут запрещены к использованию в США. Интересно, что на японское правительство в этом случае давление не оказывается. Американская сторона утверждает, что японские власти должны принять решение самостоятельно. В перспективе американцы хотят добиться вытеснения китайских компаний из всех частей информационной инфраструктуры, начиная с серверов и заканчивая подводными кабелями связи.
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