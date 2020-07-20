Нефтяная корпорация Ливии добивается вывода иностранных наемников со своих объектов

Штаб-квартира Ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC)

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) требует "немедленного вывода" иностранных наемников со своих объектов. NOC осуждает размещение на нефтяных станциях, в основном в порту Эс-Сидр, бойцов ЧВК Вагнера, а также сирийских и суданских наемников, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании 17 июля.

NOC отмечает, что в настоящее время на ее объектах находится большое число наемников, которые работают на правительства других стран. Они заинтересованы в том, чтобы препятствовать производству нефти в Ливии и нанести ущерб задействованной в этом процессе инфраструктуре, потому что это принесет их нефтедобывающей промышленности миллионы долларов дополнительной прибыли, говорится далее в заявлении.

Руководство компании отмечает, что обеспокоено безопасностью всех своих 65 000 сотрудников, и призывает миссию ООН в Ливии отправить наблюдателей, которые будут следить за "демилитаризацией" районов, где работает компания. Менеджеры NOC пересматривают меры безопасности в свете "повышенной угрозы", отмечается далее.

Крупнейшее в Ливии месторождение нефти возобновило работу

Нефтедобыча на "Эш-Шарара" была возобновлена 7 июня после полугодового перерыва. Ожидалось, что полное восстановление работы займет 90 дней. Оператором проекта "Эш-Шарара" является совместное предприятие NOC с французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor.

В конце июня NOC сообщила о том, что на территорию месторождения "Эш-Шарара" въехала колонна автомобилей с наемниками, корпорация выразила глубокую обеспокоенность присутствием российских и других иностранных наемников на крупнейшем в стране нефтяном месторождении.

В январе 2020 года, в преддверии международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии, Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности в стране - морских экспортных терминалов, месторождений и нефтепроводов на востоке и юго-востоке Ливии. В результате была парализована работа нефтяной инфраструктуры Ливии по всей производственной цепочке от добычи сырья до его реализации.

Москву неоднократно обвиняли в том, что российские наемники из ЧВК Вагнера принимают участие в гражданской войне в Ливии на стороне Хафтара. Помимо России, в ливийском конфликте замешаны и другие иностранные государства: Правительство национального согласия в Триполи поддерживают Катар и Турция, а Хафтара - Египет и Объединенные Арабские Эмираты.