В США разработали замену российским ракетным двигателям РД-180

В США разработали тестовый ракетный двигатель BE-4, который должен прийти на замену российскому аналогу РД-180. Об этом в субботу, 4 июля, объявила компания United Launch Alliance (ULA), она является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, и осуществляет запуски в интересах Пентагона.

BE-4 разработала космическая компания Blue Origin, созданная в 2000 году основателем онлайн-ритейлера Amazon Джеффом Безосом. По данным ULA, первый испытательный запуск состоится в апреле 2021 года. Двигателями BE-4 будут оснащать ракеты-носители Vulcan, которые являются преемниками ракеты-носителя Atlas-5.

Прекращение зависимости от российских РД-180

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал отказаться от использования российских двигателей. Для прекращения зависимости от РД-180 в 2014 году ULA и Blue Origin заключили соглашение о разработке BE-4.

По данным Конгресса США, заменить российские двигатели раньше 2024-2025 года не получится. С 1999 года НПО "Энергомаш" поставила США 116 двигателей РД-180.