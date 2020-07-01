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США объявили «Huawei» и «ZTE» угрозой национальной безопасности
13:22 01.07.2020 |
Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании «Huawei» и «ZTE» угрозой национальной безопасности.
Об этом говорится в заявлении комиссии.
После такого заявления деньги американского фонда общих услуг FCC нельзя будет использовать для приобретения, обслуживания и поддержки любого оборудования или услуг, производимых этими компаниями.
Федеральная комиссия отмечает, что «Huawei» и «ZTE» имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая, военным ведомством КНР и подчиняются китайскому законодательству, обязывающему их сотрудничать с разведывательными органами государства.
«Мы не позволим Коммунистической партии Китая использовать уязвимость сети и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру», - говорится в заявлении FCC.
Как сообщал УНИАН, в 2018 году директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США заявили, что не рекомендуют покупать технику китайских компаний «Huawei» и «ZTE» из-за риска шпионажа.
В мае 2019 года США внесли китайскую «Huawei» в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование «Huawei».
В мае 2020 года глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором говорится, что в будущем будет еще больше ограничен экспорт американских товаров для компании «Huawei».
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