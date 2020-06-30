Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило использовать на территории страны TikTok, WeChat и другие китайские приложения, поскольку они используются в деятельности, наносящей «ущерб суверенитету и целостности Индии». В общей сложности под запрет попали 59 приложений.

Индия - большой рынок для сервиса TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. По данным SensorTower за апрель текущего года, 30% от 2 млрд загрузок TikTok приходится на индийских пользователей. Количество загрузок приложения WeChat, принадлежащего китайской компании Tencent, составляет 1 млрд.

Главе TikTok India Никхилу Гандхи (Nikhil Gandhi) известно о решении индийского правительства. Согласно его сообщению в Twitter, компания никогда не передавала данные пользователей китайским властям.

Индия уже не первый раз блокирует TikTok. В прошлом году индийские власти потребовали от Google и Apple удалить приложение из своих магазинов из-за предполагаемого распространения порнографии. Тем не менее, через неделю блокировка была снята.

Напомним , использовать TikTok запрещено в нескольких правительственных организациях США из-за возможной связи ByteDance с китайским правительством.