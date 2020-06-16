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В Ирландии три партии договорились сформировать правительство, премьеры будут чередоваться
09:37 16.06.2020 |
Лидеры ирландских партий Fianna Fail, Fine Gael и "Зеленые" официально подписали коалиционное соглашение после нескольких месяцев переговоров о формировании правительства после февральских выборов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times.
В соответствии с соглашением, лидер Fianna Fail Микаэль Мартин и Лео Варадкар из Fine Gael, который исполнял обязанности премьер-министра, по очереди будут возглавлять правительство.
Мартин возглавит правительство в ближайшее время, а Варадкар, согласно договору, вернется на пост премьера в 2022 году.
Соглашение также включает ряд приоритетов партии "зеленых", таких как дополнительное финансирование общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры, увеличение налога на выбросы углерода и более амбициозные цели по сокращению выбросов.
Левая националистическая партия Sinn Fein выиграла выборы в феврале, опередив традиционно доминирующих Fine Gael и Fianna Fáil впервые в истории республики. Но три партии получили примерно равное количество мест.
Коронавирусный кризис в конце концов подтолкнул Fine Gael и Fianna Fail, традиционных соперников, попытаться объединить усилия для формирования правительства, но им нужна была поддержка еще одной партии, чтобы получить большинство в парламенте.
Соглашение между тремя сторонами все еще должно быть одобрено членами трех партий. "Зеленым" нужен гораздо более высокий уровень поддержки, чем двум другим партиям - большинство в две трети - это значит, что есть шанс, что члены партии могут отказаться от соглашения.
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