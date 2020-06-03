На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей

Некоммерческая организация "Центр демократии и технологий" (CDT) подала в суд в связи со специальным указом президента США Дональда Трампа о регулировании социальных сетей. "Действия президента - это прямая атака на свободу слова, гарантированную первой поправкой (к Конституции США. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе CDT, опубликованном во вторник, 2 июня.

"Президент дал понять, что его цель - использование угрозы возмездия и будущего регулирования для того, чтобы вынудить платформы изменить их модерацию контента, из-за чего опасность дезинформации и давления на избирателей будет беспрепятственно расти в год выборов", - сказано в заявлении организации. В числе фирм, спонсирующих CDT, - крупнейшие мировые интернет-концерны и технологические компании: Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Apple, Twitter и другие.

26 мая между Дональдом Трампом и сетью микроблогов Twitter возник конфликт, так как два твита президента были помечены как "вводящие в заблуждение" и подвергнуты процедуре проверки фактов. 28 мая Трамп подписал указ о пересмотре ответственности соцсетей за опубликованный пользователями контент и возможностей его модерации.