Финансовые новости
- |
- 02.06.20
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии
07:49 02.06.2020 |
Силы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 миллиарда долларов (около 1 млрд евро). Эти банкноты были напечатаны российским государственным предприятием "Гознак", утверждается в заявлении, обнародованном вечером в пятницу, 29 мая, на сайте Госдепартамента США.
По данным Госдепартамента, заказ на изготовление этих денег поступил от "нелегитимной параллельной инстанции". Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране, а России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии, подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.
Участие России в ливийском конфликте
В Ливии Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара и его "Ливийскую национальную армию" (ЛНА), которая ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи. Но значительную часть территории Ливии контролирует Хафтар, в прошлом соратник лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году.
Ранее, 26 мая, AFRICOM обвинил Москву в переброске в Ливию 14 современных истребителей МиГ-29 и Су-24 для поддержки российских наемников, сражающихся за генерала Хафтара. В качестве доказательства американцы предоставили фотографии ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, где видны несколько самолетов МиГ-29. Они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию, утверждают военные США.
29 мая замначальника разведки Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), бригадный генерал Грегори Хедфилд заявил, что переброска российских истребителей в Ливию может помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пересмотр закона о языке: Когда власть ради «мира с ОРДЛО» поставит украинизацию на паузу
|Виталий Портников: Вряд ли Трампу удастся расширить сам состав «семерки»
|Курс доллара на межбанке 1 июня снижался на ожиданиях транша от МВФ
|Месть Саакашвили. Как Зеленского убедили дать правительству Шмыгаля стратегию из трех букв
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Союз нарушимый. Как Россия теряет постсоветскую сферу влияния
|Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США
|Судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение полицейским
|Константин Эггерт: Путин не сдаст Хафтара
|Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии
|Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля. Поправки в нее позволят ему остаться у власти до мая 2036 года
Это интересно
|В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp
|Chrome 84 будет блокировать запросы сайтов на отображение уведомлений
|Длинные ролики на YouTube теперь можно делить на «главы»
|Nissan объявил о масштабной реструктуризации
|Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин
|Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
|HP представила VR-гарнитуру Reverb G2: 2К-дисплей на каждый глаз