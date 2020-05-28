Белый дом анонсировал указ Трампа о соцсетях. Неизвестно, что в нем и есть ли у Трампа такие полномочия

Президент США в четверг подпишет указ о социальных сетях, сообщил в среду Белый дом.

Подробностей указа в Белом доме не сообщили, но это объявление последовало за угрозами Трампа начать регулировать или вовсе закрыть соцсетевые платформы за то, в чем он видит предвзятость по отношению к консервативным политикам.

Ранее "Твиттер" пометил два твита Трампа как не соответствующие фактам.

Неясно, какие полномочия есть у Трампа для подобных действий; для этого может потребоваться принять новые законы, что невозможно без большинства голосов в обеих палатах Конгресса. Одну из них, Палату представителей, контролируют оппозиционные демократы.

Перед отлетом из Вашингтона во Флориду, где он собирался наблюдать за стартом частного многоразового космического корабля SpaceX, запуск которого в итоге отложили из-за плохой погоды, Трамп вновь обвинил соцсети в предвзятости.

Он продолжил эту тему и в своем "Твиттер-аккаунте". Один из твитов заканчивался словами: "Теперь они вообще С УМА СОШЛИ. Не переключайтесь!!!"

В твитах, которые были администрация сети обозначила как не соответствующие фактам, говорилось о том, что расширение голосования по почте создаст условия для масштабных вбросов. Все исследования почтового голосования в США указывают на то, что мошенничество - это крайне редкое явление.

Глава Twitter Джек Дорси, со своей стороны, написал: "Мы продолжим указывать на неверную или оспариваемую информацию о выборах во всем мире".

Позже Трамп написал пост аналогичного содержания в "Фейсбуке". В этой сети к нему никаких предупреждений не прикрепили.

В среду генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дал интервью консервативному телеканалу Fox News, в котором заявил, что если правительство озабочено цензурой, то вводить собственную цензуру не будет, как он выразился, правильным рефлексом. Полное интервью выйдет в эфир в четверг.

Twitter давно критикуют за то, что он позволяет распространять на своей платформе фейковые аккаунты и дезинформацию. В начале мая сеть ужесточила политику в части борьбы с дезинформацией.

Ряд американских технологических гигантов - Apple, Google, Facebook и Amazon - являются объектом расследований американских регулирующих органов на предмет монополистических практик и нарушения приватности пользователей.