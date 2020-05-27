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Twitter впервые пометил сообщения Трампа как вводящие в заблуждение
08:15 27.05.2020 |
Два сообщения президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter во вторник, 26 мая, впервые были помечены как вводящие в заблуждение. В этих твитах глава Белого дома упомянул штат Калифорния, власти которого намерены разослать избирателям бюллетени по почте. Подобная практика грозит "подтасовкой" результатов голосования, считает Трамп. Среди прочего, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других, допустил президент.
При нажатии на восклицательный знак пользователи видели надпись "Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приведет к фальсификации голосов". Через несколько часов глава Белого дома обрушился на Twitter с критикой и обвинил сеть микроблогов во вмешательстве в президентские выборы 2020 года, запланированные на 3 ноября. "Twitter утверждает, что мое заявление о голосовании по почте, которое приведет к массовым искажениям и мошенничеству, неверно", - заявил Трамп.
По его словам, Twitter основывается на проверке фактов CNN и Washington Post, которые американский лидер отнес к источникам фейков. "Twitter полностью подавляет свободу слова, и я в качестве президента не допущу этого", - резюмировал Трамп.
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