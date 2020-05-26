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США обвиняют Россию в переброске истребителей в Ливию
18:19 26.05.2020 |
Некоторое время назад Россия направила в Ливию истребители, чтобы поддержать российских наемников, сражающихся за генерала Халифу Хафтара против международно признанного ливийского правительства, утверждает Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM), базирующееся в немецком Штутгарте. В заявлении, опубликованном во вторник, 26 мая, говорится, что первую остановку после вылета из России военные истребители сделали в Сирии, где они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию.
Американские военные не уточнили, когда именно военные самолеты прибыли в Ливию, отметив лишь, что это было "совсем недавно". На опубликованных AFRICOM фотографиях ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, видны несколько машин МиГ-29. В пресс-релизе подчеркивается, что ни "Ливийская национальная армия" Хафтара, ни частные военные компании не могут вооружать, обслуживать и содержать подобные истребители четвертого поколения.
"Россия явно пытается склонить чашу весов в Ливии в свою пользу ", - заявил командующий AFRICOM генерал Стивен Таунсенд, подчеркнув, что Москва долгое время отрицала, что "в полной мере участвует в ливийском конфликте". Теперь, по его словам, отрицать это бесполезно.
По мнению американского командования, самолеты призваны оказать поддержку группам наемников в Ливии, таким как ЧВК Вагнера.
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