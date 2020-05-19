Вскрыли «Панцири». Как Эрдоган Путина в Ливии нокаутировал

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Триполи после удачного штурма сил Хафтара и наемников "Вагнера" идет в Совбез ООН с доказательствами против ОАЭ.

Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС), признанного ООН, Фаиз Саррадж и командующий западным флангом сил ПНС Усама Джувейли 19 мая объявили о взятии под контроль имеющей стратегическое значение авиабазы Аль-Ватия, заложенной еще американцами в 1942 г. под названием Укбе бин Нафи.

Базу с 2014 г. использовали для атак на Триполи, расположенного в 125 км от нее, боевики командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, которого поддерживают несколько зарубежных игроков, среди которых Египет, Франция, Иордания, но в первую очередь Россия, направившая туда своих наемников из ЧВК "Вагнер".

Захват базы, к слову, со столь символичным для РФ названием, был осуществлен при поддержке Турции и на следующий день после телефонной беседы Сарраджа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. И весьма оперативно после завершения операции, заметим, там очутилась съемочная группа главного турецкого информагентства Anadolu, на сайте которого позднее был опубликован соответствующие репортаж.

Также стоит напомнить, что Анкара начала оказывать активную поддержку правительству Сарраджа с декабря прошлого года, отправляя в Ливию вместе с техникой и инструкторами завербованных в Сирии бойцов, в том числе из числа сдавшихся турецким силам. Тем же в Сирии занималась и пресловутая российская ЧВК. В итоге по воле Анкары и Москвы сирийцы оказались по разные стороны баррикад.

Турецкие сирийцы, как сообщалось ранее, идут в бой после того, как турецкие беспилотники и артиллерия утюжат силы ЛНА и российских наемников.

Естественно, турецкие и трипольские СМИ пишут, что в атаках участвуют исключительно силы ПНС. В то время как аффилированные с ЛНА ресурсы вроде The Libyan Address Journal, да и не только они, сообщают об участии дронов Bayraktar и другой военной техники Турции. ЛНА также 18 мая заявляла, что за сутки сбила четыре турецких БПЛА.

Непосредственно вокруг Аль-Ватии все это движение началось еще в апреле, и на тот момент, по некоторым данным, там находились по меньшей мере 140 российских "ихтамнетов".

3 апреля силы ПНС (читаем, Турция) нанесли авиаудар по базе, уничтожив два истребителя-бомбардировщика Су-22. Во второй половине апреля турецко-ливийские союзники взяли Аль-Ватию в окружение.

Активная фаза наступления началась 16 мая. Сперва турецкий фрегат из района нефтетерминала Мелита "выпустил две-четыре ракеты в направлении" базы. По всей видимости, в ответ на это силы ЛНА, пишет The Libya Observer, осуществили ракетный обстрел района Фурнадж в Триполи, в результате чего погибли пять человек и еще шестеро были ранены.

В тот же день силы ПНС уничтожили первый зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства, который был поставлен Хафтару из Объединенных Арабских Эмиратов.

На следующий день были уничтожены еще два, а вместе с ними также прибывший из ОАЭ китайский беспилотник Wing Loong II. Один из "Панцирей" был уничтожен в ангаре, а второй на дороге к югу от города Сирт, когда тот, видимо, перевозили в Бенгази. А вместе с ним накрыли и грузовик с боеприпасами и семь пикапов ЛНА.

В результате силы ПНС и их турецкие союзники за два дня разнесли в щепки по меньшей мере три российских ЗРПК. Еще один был захвачен во время наступления на авиабазу уже 18 мая, его провезли по улицам Триполи и, как сообщил турецким журналистам спикер ВС ПНС Мухаммед Дева, этот "Панцирь" отвезут на одну из ливийских баз, хотя в сети также циркулируют сообщения о том, что его, "без сомнений", доставят в Турцию.

Между прочим, судя по фото, российский ЗРПК был загружен боеприпасами, но так и не выстрелил, поскольку хафтаровцам и вагнеровцам пришлось спешно отступать, оставив уйму техники и вооружения - бронемашин, легкой техники, боеприпасов. ПНС и турки в ходе атаки уничтожили множество различных транспортных средств, а также ангары, серьезно повредив находившиеся там самолеты.

В общем, силы Хафтара за год потеряли уже второй жизненно важный объект: в июне прошлого года ставку фельдмаршарла в Гарьяне, а вчера - авиабазу Аль-Ватия. Под контролем ЛНА остается еще город Тархуна. Однако спикер операции "Вулкан ярости" Мустафа аль-Маджай вчера сообщил, что силы ПНС теперь могут начать наступление и на Тархуну.

К тому же пресс-секретарь Хафтара через несколько часов после потери авиабазы уже объявил о "тактическом выводе" войск на нескольких фронтах к югу от Триполи. Что в ливийской прессе уже назвали заявлением об окончании войны Хафтара с Триполи.

А теперь в суд

Синхронно с военной активностью Триполи учинил и дипломатическую атаку, конечным реципиентом которой является ООН.

После штурма базы в МИД на ковер был вызван координатор по гуманитарным вопросам в миссии ООН по оказанию поддержки Ливии Якуб эль-Хилло, которому высказали недовольство из-за того, что в отчетах миссии обстрелы Триполи совершают "неизвестные стороны", хотя, дескать, известный факт, что за ними стоят силы Хафтара.

Во-вторых, внешнеполитическое ведомство ПНС подчеркнуло, что оно задокументирует нарушения оружейного эмбарго другими государствами, которые снабжали оружием ЛНА.

По словам спикера МИД Мохаммеда аль-Джиблави, речь идет об ОАЭ, Египте, Иордании. Ведомство, в частности, пообещало обнародовать соответствующие доказательства, касающиеся ОАЭ, на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, как сообщил аль-Джиблави, представитель Ливии в Международном уголовном суде уже получил команду подать иск против Объединенных Арабских Эмиратов, поставлявших российское и китайское оружие силам Хафтара.

Согласно конфиденциальному докладу ООН, о содержании которого агентству Bloomberg рассказали два источника в дипломатических кругах, обеспечение ЛНА вертолетами, дронами и техникой для кибератак ОАЭ наладили через две частные военные компании - Lancaster 6 DMCC и Opus Capital Asset Limited FZE. С этой целью в конце июня прошлого года Ливию посещали около 20 наемников из стран Запада и покинули их на двух судах, зарегистрированных на Мальте.

Следовательно, багаж доказательств о действиях ОАЭ собран уже немалый - и со стороны ПНС, и внутри ООН. Анкара и Триполи, по всей видимости, уже подготовили плацдарм для суда над странами, поддерживавшими Хафтара.

И тут, кстати, Франции следует насторожиться и быть очень вежливой и тактичной. Неспроста спикер МИД также как бы невзначай напомнил, что дипломатам ПНС удалось добиться от Франции прекращения поддержки фельдмаршала после того, как 26 июня 2019 г. в Гарьяне были обнаружены четыре американских Javelin, приобретенных ранее Парижем.

Это и месседж Кремлю от Эрдогана, который неоднократно ругал Россию из-за участия ее "ихтамнетов" в ливийской войне. Прямо, конечно, РФ в нарушении эмбарго пока не обвинили. Пока.

Возможно, что может иметь место некая договоренность между Эрдоганом и Путиным: Россия пакует чемоданы и уходит в обмен на преследование в суде Эмиратов, но не РФ.

С другой стороны, договоренности никакой может и не существовать. Турция в кооперации с ПНС просто начала с ОАЭ и будет принимать решение по России уже по мере развития ситуации.

Подтверждением сразу обоих предположений может послужить тот факт, что из сирийской Латакии в Бенгази или на авиабазу Аль-Хадим после атаки на Аль-Ватию вылетел Airbus сирийского подсанкционного авиаперевозчика Cham Wings, который занимается перевозкой для РФ "ихтамнетов", в том числе завербованных "Вагнером", - в Ливию.

В данном случае борт мог как доставить подкрепление, так и эвакуировать выживших, учитывая значительное ослабление позиций Хафтара, покидающего юг Триполи.