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Нетаньяху хочет аннексировать Западный берег Иордана
08:12 18.05.2020 |
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан, на которых находятся еврейские поселения. Это заявление он сделал в воскресенье, 17 мая, представляя в Кнессете сформированное им правительство.
"Пришло время распространить (на эти территории - Ред.) израильскую юрисдикцию и вписать в историю сионизма очередную блистательную главу", - заявил Нетаньяху, добавив, что именно на этих территориях "зародился и развивался народ Израиля".
Правительство Нетаньяху сформировано после многомесячных переговоров на основе коалиционного соглашения между партией "Ликуд" Нетаньяху и партией "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. Оба политика будут поочередно занимать пост премьер-министра на срок в 18 месяцев. Таким образом через 18 месяцев пост премьера займет Бени Ганц. Ожидая своей очереди, Ганц будет исполнять обязанности министра обороны.
Президент США Дональд Трамп представил в январе свой план разрешения палестинско-израильского конфликта. Присутствовавший на презентации Нетаньяху заявил тогда, что действие израильского права будет распространяться на часть Западного берега реки Иордан - Иорданскую долину - и на все израильские поселения в Иудее и Самарии. Тем самым, по его словам, США фактически согласились признать долину израильской.
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