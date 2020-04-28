Израиль обстрелял ракетами цели в Сирии

В результате ракетных ударов ВВС Израиля по целям в окрестностях столицы Сирии Дамаска погибли три мирных жителя, еще четыре, в том числе ребенок, ранены осколками сбитых израильских ракет, сообщило сирийское информационное агентство САНА в понедельник. 27 апреля. В сообщении отмечается, что удары наносились из воздушного пространства Ливана, большинство израильских ракет перехвачено.

На видео, выложенных агентство САНА, показаны кадры предполагаемого перехвата израильских ракет сирийскими ПВО под Дамаском. Представитель израильской армии отказался комментировать сообщения Сирии.

Базы проиранских формирований под Дамаском

Между тем по сообщению правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), целями израильских ракетных ударов были позиции проиранских формирования и ливанского движения "Хезболлах" к югу от Дамаска. По данным SOHR, погибли четыре бойца этих группировок.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году израильские ВВС провели уже сотни авиарейдов на объекты сирийских войск и союзных им проиранских формирований. Такими действиями Израиль пытается предотвратить усиление позиций своего заклятого врага Ирана на территории Сирии.