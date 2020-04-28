Финансовые новости
- |
- 28.04.20
- |
- 03:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Италия возобновит работу предприятий 4 мая, школы закрыты до сентября
12:04 27.04.2020 |
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в воскресенье, что школы в стране откроются только в сентябре, но многие предприятия возобновят работу с 4 мая, когда страна выйдет из крайне жесткого карантина, введенного из-за коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
В начале следующей недели Конте подробно расскажет о том, как Италия будет смягчать самый длинный в мире карантин, введенный из-за пандемии COVID-19, сказал премьер в интервью La Repubblica.
По данным СМИ, речь идет об осторожном плане, предусматривающем постепенное снятие ограничений в течение следующего месяца.
Конте заявил, что его правительство "позволит 4 мая возобновить работу большому количеству компаний - от производителей до строителей".
"Мы не можем продолжать этот (жесткий) карантин - мы рискуем нанести слишком большой ущерб социально-экономической структуре страны", - сказал Конте.
Он отметил, что восстановление обучения в школах раньше чем в сентябре невозможно, поскольку многие учителя старшего возраста и есть большой риск их заражения.
Многие итальянцы очень обеспокоены тем, когда они наконец смогут гулять в парках и выходить на пробежки, не будучи оштрафованными полицией. Немало итальянцев превратили свои крыши в импровизированные спортивные залы и даже теннисные корты, чтобы избежать психологического напряжения.
"Мы пока не в состоянии восстановить полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешнего строгого режима. Мы позаботимся о том, чтобы предоставить большую свободу передвижения при сохранении гарантии предотвращения и сдерживания заражения", - сказал Конте.
По сообщениям СМИ, правительство может позволить людям свободно передвигаться по городам, но ограничит движение населения между 20 регионами страны.
Официальное число погибших в Италии от коронавируса составляет 26 384 человека. Но количество случаев новых инфекций уменьшилось, и Италия считает, что уровень заражения позволяет безопасно восстановить некоторые виды деятельности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Торги за кресло: Как Зеленский решит проблему Саакашвили
|Минфин ввел табу на слова «дефолт» и «компромисс» с Коломойским
|Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in из-за давления на судей
|Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Израиль обстрелял ракетами цели в Сирии
|Коронавирус может поражать не только легкие, но и почки
|Северный поток-2. Газпром меняет маршрут судна-трубоукладчика
|В Чехии опасались за жизни вызвавших гнев Москвы первых лиц Праги
|SIPRI: Китай быстрее России и США увеличивает военные расходы
|Сепаратисты провозгласили автономию на юге Йемена
Это интересно
|Состоялся 84-й запуск Falcon 9: SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink
|Представлен способ извлечения данных из изолированных систем с помощью радио
|Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
|Xiaomi выпустила электросамокат Scooter 1S по цене недорогого смартфона
|Volkswagen остановит разработку новых кроссоверов
|Huawei заявила, что сможет обходиться без процессоров собственной разработки
|В Украине из-за карантина стало больше мошенничеств в интернете