Финансовые новости
- |
- 23.04.20
- |
- 21:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Израиль прекратил слежку за смартфонами населения в рамках карантина COVID-19
08:26 23.04.2020 |
Использование Израилем технологии слежения за смартфонами для отслеживания пациентов COVID-19 частично прекратилось, сообщает Reuters. Парламентский комитет по надзору прекратил использование системы слежения для обеспечения соблюдения условий карантина после того, как были подняты вопросы приватности.
Нарушения конфиденциальности перевешивают преимущества, сказал член комитета Аялет Шакед (Ayalet Shaked) - технология мониторинга телефонов не очень помогает, когда полиция уже наносит визиты пациентам COVID-19, чтобы убедиться, что они следуют установленным правилам.
Полиция до сих пор утверждала, что этот инструмент эффективен: совершено 203 ареста нарушителей карантина именно с помощью полученной информации о местоположении телефона. Правоохранительные органы проводили окло 500 выборочных проверок отслеживания локаций в день.
Израиль всё ещё использует технологию (как полагают, включающую отслеживание местоположение телефона) для отслеживания контактов от Агентства национальной безопасности. Она позволяет как отображать предыдущие перемещения инфицированных людей, так и точно определять других граждан, которые могли бы подойти к больным слишком близко. Эта программа кажется относительно безопасной, отчасти потому, вся собранная информация удаляется через неделю. Однако очевидно, что усилия израильского правительства по борьбе с коронавирусом имеют свои пределы. Как и в других странах, Израилю, возможно, придется найти баланс между борьбой с коронавирусом и уважением к личной жизни собственного населения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ понизил учетную ставку с 11% до 8%. Банк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5% с отскоком на 4,3% в 2021г
|Социология и Зеленский: Изменение электоральных настроений и потеря авторитета центральной власти в регионах
|Тактическое отступление. Как у Труханова закрыли «Привоз» и причем тут Кернес
|Fitch подтвердил рейтинг Украины «B» и ухудшил его прогноз с позитивного на стабильный
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Куда пропал Ким Чен Ын, и как может выглядеть транзит власти в КНДР
|Как вышло, что маленький городок Кушинг в Оклахоме взорвал нефтяной рынок
|Австрия сняла строгий карантин с "курорта-рассадника" коронавируса
|Правительство Эстонии планирует начать ослабление карантина с 15 мая
|Нидерланды откроют начальные школы, рестораны и бары - пока нет
|Северная Македония ослабила коронавирусные ограничения
Это интересно
|Alibaba Group инвестирует в развитие облачной инфраструктуры $28 млрд
|Samsung работает над 600-мегапиксельной камерой
|Jaguar не собирается отказываться от выпуска седанов
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли