В Израиле договорились о правительстве: Нетаньяху останется премьером на первые полтора года

В результате продолжавшихся несколько недель переговоров глава переходного правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и спикер Кнессета Бени Ганц договорились о создании правительства. В понедельник, 20 апреля, они объявили о решении сформировать большую коалицию по итогам парламентских выборов 2 марта и сообщили, что подписали соглашение о создании правительства национального единства.

Одновременно переговорные команды партии Нетаньяху "Ликуд" и партии Ганца "Кахоль-Лаван" указали, что переговоры будут продолжены. По данным СМИ, соглашение Нетаньяху и Ганца предполагает переход должности премьер-министра. При этом нынешний глава правительства займет этот пост первым на ближайшие полтора года, затем он перейдет к Ганцу.

Обе стороны также подтвердили, что создание большой коалиции необходимо ввиду коронавирусного кризиса. "Мы предотвратили проведение четвертых выборов. Мы будем защищать демократию", - написал Бени Ганц в Twitter. Кроме того, он пообещал бороться против пандемии коронавируса и заботиться о гражданах страны.

Правительственный кризис в Израиле

Накануне в Тель-Авиве прошла акция протеста за "спасение демократии". Демонстранты выступили против коалиционных переговоров Нетаньяху и Ганца.

Внеочередные парламентские выборы в марте стали третьими в течение одного года. Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого у Нетаньяху и Ганца снова не получилось договориться о создании правительства, в том числе и в дополнительно отведенный на это срок.

Обвинения против Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, коррупции и госизмене. Он отвергает все обвинения. Если суд признает его виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы в соответствии с законодательством. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет 3 года лишения свободы. Из-за эпидемии коронавируса судебный процесс по обвинению Нетаньяху в коррупции, который должен был начаться в середине марта, был перенесен на 24 мая.