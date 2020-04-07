Эр-Рияд отверг обвинения Путина в развале сделки по нефти

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает в субботу, 4 апреля, агентство Reuters со ссылкой на источники в организации. Новой датой проведения саммита может быть 8 или 9 апреля. Это даст дополнительное время для переговоров по поводу объемов сокращения добычи нефти.

Москва и Эр-Рияд обвиняют друг друга в срыве сделки

Накануне Саудовская Аравия опровергла заявления российской стороны о том, что цены на нефть обвалились, в частности, из-за выхода Эр-Рияда из сделки в рамках ОПЕК+. Путин заявил, что одной из причин обвала цен на нефть является выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, "увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть. Это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть".

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что обвинения Путина "полностью лишены правды", и такое "искажение фактов вызывает удивление". По его словам, отвергла соглашение именно Россия, а Саудовская Аравия и 22 другие страны безуспешно попытались убедить ее пойти на дополнительное сокращение добычи нефти и продлить действие сделки, утверждает министр. Аль-Сауд указал, что его страна хочет добиться баланса на нефтяном рынке, а Россия, напротив, хочет поддерживать цены на низком уровне ради борьбы с производителями сланцевой нефти.

Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться о судьбе сделки по сокращению добычи нефти в начале марта. С момента объявления о развале сделки на фоне падения спроса из-за пандемии коронавируса цены на нефть упали почти вдвое.

Статьи по теме:

20.03.20 Нефтяная война России и Саудовской Аравии глазами немецких экспертов

Как обвал цен на нефть скажется на двух авторитарных режимах? У кого больше запас прочности? Можно ли возродить ОПЕК+? Консультанты правительства ФРГ из фонда SWP высказали свое мнение.



18.03.20 «Нефтяная война» президента Путина: экономика России на грани коллапса?

Конфликт ОПЕК с Кремлем привел к беспрецедентной ситуации на мировом сырьевом рынке. Эксперты не исключают, что Россия пострадает от нее сильнее других стран.

