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Новое правительство Израиля сформирует Бени Ганц
16:59 16.03.2020 |
Новое правительство Израиля сформирует лидер блока "Кахоль-Лаван", бывший начальник генерального штаба израильской армии Бени Ганц. Соответствующее поручение дал Ганцу в понедельник, 16 марта, президент Израиля Реувен Ривлин.
60-летний Бени Ганц обещал сделать все возможное, чтобы уже через несколько дней сформировать "национальное, патриотическое правительство на широкой коалиционной основе". Он призвал к сотрудничеству своего политического противника - исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Трудности в поисках партнеров
В Израиле около двух недель тому назад прошли внеочередные парламентские выборы - уже третьи в течение одного года. Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим перевесом, однако ей и ее союзникам не удалось получить большинства в кнессете в 61 место.
Бени Ганц для формирования правительства нуждается в поддержке со стороны "Объединенного арабского списка" и националистической партии выходцев из бывшего СССР "Наш дом - Израиль" во главе с Авигдором Либерманом. Однако Либерман в прошлом отказывался от сотрудничества с арабскими партиями, поэтому весьма сомнительно, что Ганцу удастся сформировать правительство, отмечает агентство AFP.
Переговоры о формировании коалиционного правительства после досрочных выборов в апреле и сентябре закончились провалом.
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