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Греция полностью откажется от угля к 2023 году
11:47 11.03.2020 |
Власти Греции решили прекратить использование угля до 2023 года.
Правительство обратится за помощью ЕС в случае необходимости поддержать Западную Македонию - регион, где добывают уголь уже 60 лет.
"Генеральный план расходования угля предусматривает развитие отрасли производства электроэнергии, а также органического земледелия, агротуризма и промышленного производства, - отметил министр энергетики Греции Костис Хадзидакис. - Мы хотим обеспечить справедливый переходный период для жителей Западной Македонии, которые родились и выросли с углем ".
Зато губернатор области Западная Македония Георгиос Касапидис уверен, что трех лет недостаточно для перехода на возобновляемые источники энергии. "Мы хотим, чтобы местная отрасль производства электроэнергии сохранилась, - пояснил он. - Уголь можно заменить солнечными панелями, водородом, геотермальными источниками энергии".
Угольная промышленность является одной из базовых отраслей экономики Греции последние 60 лет. Решение отказаться от использования угля приведет к массовым увольнениям и миллиардным убыткам. Закрытие каждой теплоэлектроцентрали на угле приводит к сокращению сотен рабочих мест. Более того, по оценкам экспертов, каждое такое сокращение на рынке производства электроэнергии приведет к потере трех рабочих мест и в других сферах.
По данным промышленной палаты Греции, отказ от угля приведет к сокращению 25 тыс. рабочих мест, а экономика региона потеряет миллиард евро.
В Германии и Польше угольные шахты будут существовать еще много лет. Так, в январе 2019 года официальный Берлин принял государственную программу постепенного отказа от угольной генерации электроэнергии до 2038 года. Федеральное правительство выделило 4 млрд. евро на финансирование энергетического перехода тем федеральным землям, которые используют бурый и каменный уголь с целью производства электроэнергии. Жители Западной Македонии считают, что нужно применить аналогичный подход, чтобы избежать появления городов-призраков.
"В этом регионе нет полей, на которых можно заниматься сельским хозяйством или скотоводством, железной дороги, порта, только уголь и больше ничего, - говорит Яннис Факидис. - Станут ли крупные компании инвестировать в развитие бизнеса, если нет даже базовой инфраструктуры?».
До недавнего времени Греция вместе с Германией, Польшей и Чешской Республикой обеспечивала более трети мирового производства угля. Карьер Птолемеи в Западной Македонии - крупнейший на Балканах до сих пор отвечает за 30% производства электроэнергии в стране.
Напомним, что Кабинет министров Греции утвердил в Национальный план в области энергетики и климата. В плане отражена энергетическая и климатическая стратегия на период 2021-2030 гг.
Ранее ЭлектроВести писали, что немецкая компания Juwi, предоставляющая услуги по генеральному подряду при строительстве солнечных электростанций, подписала контракт с Hellenic Petroleum Group, крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией в Греции, о продаже портфеля солнечных электростанций на заключительной стадии выдачи разрешений, частью которого стал планируемый к реализации солнечный парк мощностью 204 МВт в районе города Козани.
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