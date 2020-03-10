Карантин в Италии: пустые улицы, отсутствие туристов и очереди в магазинах

В Италии с 10 марта по всей стране начали действовать жесткие карантинные меры борьбы с коронавирусом, среди которых - ограничения на поездки и другие суровые шаги.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пользователи соцсетей, в том числе туристы, которые в эти дни все же приехали в Италию, делятся фотографиями пустых итальянских улиц, в том числе у выдающихся памятников, где раньше всегда были толпы людей.

Колизей в Риме

Все спортивные соревнования, включая футбольные матчи, отменены. Учебные заведения - школы и университеты - не будут работать по всей стране до 3 апреля.

Помпеи

Местных жителей призывают как можно больше времени проводить дома и, по возможности, работать удаленно.

В связи с введением карантинных мер по всей территории Италии поездки разрешены только тем, у кого есть неотложные семейные причины или кто путешествует по работе.

Миланский собор

Людей будет останавливать полиция и требовать предоставить подтверждение необходимости поездки. Нарушителей ждет штраф или три месяца тюрьмы.

Количество умерших от коронавируса в Италии возросло на 97 человек и составило 463 в понедельник. Количество зараженных достигло 9172 человек. Случаи вируса подтверждены во всех 20 итальянских регионах.

После объявления о введении карантина на всей территории страны перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди.

Власти призывают население не паниковать и заверяют, что у магазинов достаточно запасов продуктов.