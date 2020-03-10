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Карантин в Италии: пустые улицы, отсутствие туристов и очереди в магазинах
12:23 10.03.2020 |
В Италии с 10 марта по всей стране начали действовать жесткие карантинные меры борьбы с коронавирусом, среди которых - ограничения на поездки и другие суровые шаги.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Пользователи соцсетей, в том числе туристы, которые в эти дни все же приехали в Италию, делятся фотографиями пустых итальянских улиц, в том числе у выдающихся памятников, где раньше всегда были толпы людей.
Все спортивные соревнования, включая футбольные матчи, отменены. Учебные заведения - школы и университеты - не будут работать по всей стране до 3 апреля.
Местных жителей призывают как можно больше времени проводить дома и, по возможности, работать удаленно.
В связи с введением карантинных мер по всей территории Италии поездки разрешены только тем, у кого есть неотложные семейные причины или кто путешествует по работе.
Людей будет останавливать полиция и требовать предоставить подтверждение необходимости поездки. Нарушителей ждет штраф или три месяца тюрьмы.
Количество умерших от коронавируса в Италии возросло на 97 человек и составило 463 в понедельник. Количество зараженных достигло 9172 человек. Случаи вируса подтверждены во всех 20 итальянских регионах.
После объявления о введении карантина на всей территории страны перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди.
Власти призывают население не паниковать и заверяют, что у магазинов достаточно запасов продуктов.
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