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Генпрокурор Хорватии подал в отставку из-за членства в масонской ложе
08:27 20.02.2020 |
Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич подал в отставку после того, как признал свою принадлежность к масонской ложе и призывов премьер-министра Андрея Пленковича покинуть пост.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT Vijesti.
"С первого и до сегодняшнего дня я исполнял обязанности Генерального прокурора Республики Хорватии с гордостью, преданностью, профессионализмом и честностью, руководствуясь в своей работе исключительно Конституцией и законами Республики Хорватии, обеспечивающими независимость Государственной прокуратуры", - заявил Еленич.
Он также заявил, что членство в масонской организации является законным, так как это официальное объединение.
"И это никоим образом не повлияло на выполнение моего долга, но возникшие инсинуации в такой степени препятствовали продолжению исполнения обязанности Генерального прокурора Республики Хорватии, что это практически стало невозможным. В то же время, стремясь не переносить это бремя на всю государственную прокуратуру, я считаю, что в сложившихся обстоятельствах является единственным моральным и ответственным решением", - сказал Еленич.
Пленкович заявил сегодня, что для генерального прокурора было бы наиболее целесообразным уйти в отставку после подтверждения его членства в масонах. По его словам, если он сам этого не сделает, правительство вынесет это решение на заседание.
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что членство в ассоциации масонов государственным служащим, особенно в сфере репрессивного государственного аппарата, ставит под сомнение его объективность и лояльность.
"На самом деле это в основном тайное общество, и если вы занимаетесь какой-то общественной работой, вы излишне ставите под сомнение вашу объективность и лояльность к Конституции и законам. Это важное учреждение, которое играет некоторую репрессивную роль", - сказал Миланович.
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