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Ирландия сообщает об активности российских агентов
09:11 17.02.2020 |
Правоохранительные органы Ирландии подозревают, что российские спецслужбы ведут активную работу в стране и у ее берегов. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает издание Sunday Times. По информации издания, перед российскими агентами была поставлена цель определить точное местоположение оптико-волоконных кабелей, лежащих на дне океана и соединяющих Европу с Америкой.
Именно Ирландия является точкой, откуда исходят кабели связи, обеспечивающий интернет-трафик между континентами. SundayTimes пишет, что российские агенты могут проверять их на наличие слабых мест для возможных будущих диверсий. Ранее российские подлодки и военные суда, находившиеся в Атлантическом океане, уже подозревались в осуществлении этой деятельности.
Ирландские спецслужбы также полагают, что российские спецслужбы, пользуясь слабостью местной контрразведки, могут использовать Ирландию в качестве своей базы. Разведывательную деятельность в стране, по данным Sunday Times, может вести Главное разведывательное управление (ГРУ) России, сотрудники которого подозреваются в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.
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