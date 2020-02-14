Великобритания снова сдвинула дату введения запрета на продажу обычных автомобилей

Правительство Великобритании снова сдвинуло сроки ввода запрета на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельным двигателям. Теперь кабинет Бориса Джонсона рассматривает возможность заблокировать их с 2032 года, а не 2035-го, как предполагалось ранее. Запрет, вызвавший критику со стороны автопроизводителей, затронет в том числе гибридные модели.

О возможности более раннего ввода запрета в интервью радиостанции BBC Radio 5 рассказал министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. По словам политика, кабинет премьер-министра Бориса Джонсона рассматривает два варианта: 2035 либо 2032 год. Однако чем быстрее это случится, тем выше будет вероятность, что правительству удастся достигнуть нулевой эмиссии вредных выбросов к середине столетия.

Впрочем, ни тот ни другой сценарий не находит поддержки со стороны производителей. Ассоциация автомобильной промышленности (SMMT) ссылается на низкие продажи электромобилей и неразвитость инфраструктуры, но главной проблемой все же называет необходимость полной трансформации отрасли и рынка.

Между тем в Европе ранее была согласована экостратегия по поэтапному отказу от машин с двигателями внутреннего сгорания к 2050 году. При этом ряд стран, таких как Исландия, Ирландия и Дания, планируют полностью перейти на экологически чистый транспорт уже к 2030 году; Франция - к 2040-му, а Норвегия - к 2025 году. Китай, крупнейший рынок батарейных электромобилей и заряжаемых гибридов, пока не определился.