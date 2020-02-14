Правительство Италии в кризисе из-за спорного решения в сфере судопроизводства

Утверждение итальянским Кабмином противоречивой реформы в сфере правосудия вызвало конфликт, который поставил под угрозу существование правительства Джузеппе Конте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В четверг Кабмин принял решение о сроке давности - это изменение закроет все судебные процессы, по которым вердикт не будет достигнут в установленных пределах.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, чья небольшая партия Italia Viva входит в правительственную коалицию и выступает против реформы, допустил развал правительства. Двое его министров бойкотировали заседание Кабмина в четверг.

Ренци сказал, если Конте "хочет создать новую правящую коалицию, мы не будем противостоять".

Партия Ренци также пригрозили инициировать вотум недоверия министру юстиции Альфонсо Бонафеде, известному члену правящей партии "Движение 5 звезд".

Премьер Конте намекнул, что может уйти в отставку, если партия Ренци выступит с таким представлением.

В течение многих лет сроки судебного преследования были в центре ожесточенных политических дебатов. Судьи утверждали, что практически невозможно дойти до окончательного приговора по множеству финансовых преступлений в установленные сроки.

Одним из заметных бенефициаров по решению о сроке давности считается бывший премьер-министр Сильвио Берлускони - более 10 судебных процессов против него не были завершены из-за нехватки времени.