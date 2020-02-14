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Правительство Италии в кризисе из-за спорного решения в сфере судопроизводства
15:47 14.02.2020 |
Утверждение итальянским Кабмином противоречивой реформы в сфере правосудия вызвало конфликт, который поставил под угрозу существование правительства Джузеппе Конте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В четверг Кабмин принял решение о сроке давности - это изменение закроет все судебные процессы, по которым вердикт не будет достигнут в установленных пределах.
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, чья небольшая партия Italia Viva входит в правительственную коалицию и выступает против реформы, допустил развал правительства. Двое его министров бойкотировали заседание Кабмина в четверг.
Ренци сказал, если Конте "хочет создать новую правящую коалицию, мы не будем противостоять".
Партия Ренци также пригрозили инициировать вотум недоверия министру юстиции Альфонсо Бонафеде, известному члену правящей партии "Движение 5 звезд".
Премьер Конте намекнул, что может уйти в отставку, если партия Ренци выступит с таким представлением.
В течение многих лет сроки судебного преследования были в центре ожесточенных политических дебатов. Судьи утверждали, что практически невозможно дойти до окончательного приговора по множеству финансовых преступлений в установленные сроки.
Одним из заметных бенефициаров по решению о сроке давности считается бывший премьер-министр Сильвио Берлускони - более 10 судебных процессов против него не были завершены из-за нехватки времени.
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