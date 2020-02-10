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Греция ужесточает политику в отношении беженцев
11:04 10.02.2020 |
Греция намерена ограничить срок, на который предоставляется убежище, тремя годами, заявил в воскресенье, 9 февраля министр миграции и убежища Панагиотис Митаракис в интервью газете "Вима". А если условия в стране, откуда прибыл беженец, изменились, то статус не будет продлен. Таким образом, новое консервативное правительство Кириакоса Мицотакиса еще больше ужесточает процедуры предоставления убежища и проживания для вынужденных мигрантов.
Митаракис объясняет эту позицию тем, что "трудно интегрировать различные группы населения". По его словам, Греция уже предоставила убежище около 40 тысячам человек с начала кризиса в 2015 году. Еще 87 тысяч ходатайств о предоставлении убежища находятся на рассмотрении. 36 тысяч просителей сейчас остаются в переполненных лагерях на пяти островах в Эгейском море, где предусмотрены условия для 6200 человек. Гуманитарные организации постоянно критикуют Грецию за перенаселенность лагерей, одновременно это вызывает возмущение жителей островов.
Греция остается европейской страной, куда прибывает больше всего беженцев. Ранее греческое правительство объявило о применении плавучего барьера в Эгейском море, чтобы остановить суда с мигрантами, за что тоже получило критику от правозащитников. В марте-апреле Евросоюз должен рассмотреть вопрос о репатриации лиц, чьи ходатайства на получение статуса беженца были отклонены, ожидает министр миграции и убежища Греции.
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