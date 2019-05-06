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Хафтар хочет в Рамадан активизировать наступление на Триполи
07:33 06.05.2019 |
Командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" ("ЛНА") генерал Халифа Хафтар призвал лояльные ему войска активизировать бои за Триполи, назвав наступающий Рамадан месяцем священной войны.
Соответствующее обращение Хафтара распространено представителем "ЛНА" в воскресенье, 5 мая.
По словам генерала, "Ливийская национальная армия" должна преследовать и разгромить силы противника.
Призывы к гуманитарному перемирию
Заявление командующего "ЛНА" было обнародовано всего через несколько часов после того, как миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) рекомендовала сторонам конфликта объявить гуманитарное перемирие с 04.00 утра понедельника (05.00 EET) в связи с наступлением месяца обязательного для мусульман поста.
В ООН отметили, что режим тишины мог бы быть установлен на неделю с возможностью последующего продления.
Между тем, как передало агентство Reuters, артиллерийские обстрелы ведутся на южных окраинах столицы после объявления Хафтаром в конце апреля второй фазы наступления на Триполи.
Россия поддерживает Хафтара
Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ, Россия и Франция (хотя официально Париж этого не признает). Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.
Наступление на Триполи
Командующий "Ливийской национальной армией" в начале апреля начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия Фаиза Сараджа.
После начала военного конфликта в Ливии Евросоюз вывел из этой страны своих сотрудников. Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM эвакуированы в Тунис.
Более тысячи раненых
По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами боев между повстанцами Хафтара и силами ПНС стали не менее 220 человек, а более тысячи получили ранения. По информации Международной организации по миграции (IOM), свыше 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
75-летний генерал Халифа Хафтар - бывший соратник Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году. Однако с 90-х годов хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.
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