Трамп поддержал наступление ливийского генерала Хафтара

Силы Халифы Хафтара

Президент США Дональд Трамп одобрил наступление войск ливийского генерала Халифы Хафтара на столицу страны Триполи. Во время телефонного разговора на прошлой неделе Трамп сигнализировал, что США поддерживают действия командующего Ливийской национальной армии, которые направлены на свержение ливийского правительства, признанного международным сообществом, сообщило 24 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с ситуацией американских чиновников.

Ранее советник Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон также провел телефонные переговоры с Хафтаром и дал ему понять, что США согласны с наступлением его сил на Триполи, указывает далее агентство.

Между тем в официальном заявлении Белого дома от 19 апреля, касавшемся телефонного разговора Трампа и Хафтара 15 апреля, сообщалось, что речь шла об антитеррористических мерах. Согласно документу, президент США отметил "существенную роль" ливийского генерала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии.

Госсекретарь США требовал прекращения операции Хафтара

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео 7 апреля заявил, что Вашингтон выступает против наступления Хафтара и требует немедленно прекратить военную операцию.

Халифа Хафтар объявил 22 апреля о начале второй фазы наступления на Триполи. Столицу Ливии удерживают силы, лояльные ливийскому правительству национального согласия (ПНС), наступление на город идет с начала апреля без существенного успеха. Теперь Хафтар планирует бросить в бой резервы и ускорить наступление, что связывается со скорым наступлением месяца Рамадан, когда сторонам придется согласиться на перемирие. Хафтар надеется до 5 мая взять под контроль если не весь город, то аэропорт Триполи.

Хафтара поддерживают Египет, ОАЭ и Россия

Правительство в Триполи 18 апреля выдало ордер на арест Хафтара. Военная прокуратура санкционировала арест командующего Ливийской национальной армией и его шести подчиненных. Их обвиняют в совершении авианалетов на жилой квартал в ливийской столице. 20 апреля началось контраступление на позиции Хафтара, которое тоже не увенчалось успехом.

Ливийского генерала поддерживают в первую очередь Египет, ОАЭ и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.