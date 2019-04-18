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Президент Израиля поручил Нетаньяху формирование правительства
08:52 18.04.2019 |
Президент Израиля Реувен Ривлин в среду, 17 апреля, поручил сформировать правительство страны действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
При этом глава еврейского государства выразил сожаление, что в Кнессете нового состава будет гораздо меньше женщин, чем в предыдущем. "Я надеюсь, что новый Кнессет и правительство будут включать женщин-министров и председателей комитетов и обеспечат, чтобы голос женщин присутствовал и был четко услышан", - написал Ривлин в Twitter.
Прошедшую в Израиле избирательную кампанию он назвал жесткой. "Со всех сторон были сказаны такие вещи, которые не следовало говорить, - отметил Реувен Ривлин. - Железная стена должна быть между нами и нашими врагами, а не внутри нашего дома, не между нами".
Ранее в тот же день ЦИК Израиля объявил окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 9 апреля. Согласно им, возглавляемая Нетаньяху партия "Ликуд" и новый центристский блок "Кахоль-лаван" получили по 35 депутатских мандата (из 120). Однако с учетом предварительных коалиционных договоренностей между партиями и блоками на выборах в Кнессет Нетаньяху обеспечил себе поддержку 65 парламентариев. Он намерен создать кабинет из представителей правых и религиозных партий.
Биньямин Нетаньяху возглавляет израильское правительство непрерывно с 2009 года, ранее он занимал пост премьер-министра в 1996-1999 годах.
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