Парламент Италии признал геноцидом массовое убийство армян в Османской империи

Нижняя палата парламента Италии в среду, 10 апреля, призвала правительство этой страны официально признать геноцидом массово убийство армян в Османской империи в 1915-16 годах. За соответствующую резолюцию проголосовали 382 депутата как из правящих, так и из оппозиционных партий. Еще 43 парламентария, принадлежащих к правоцентристской партии "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони, воздержались. Голосов "против" подано не было.

Министерство иностранных дел Турции еще 8 апреля вызвало посла Италии в Анкаре, выразив ему сожаление по поводу инициативы итальянских депутатов. Турецкое правительство признает гибель от 300 тысяч до 500 тысяч армян в годы Первой мировой войны, однако категорически оказывается считать это геноцидом.

В 2016 году резолюцию, квалифицирующую как геноцид массовое уничтожение армян в Османской империи, принял германский бундестаг. Это вызвало резкую реакцию властей Турции, депутатам бундестага турецкого происхождения грозили расправой. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) объявила, что резолюция не носит юридически обязывающего характера.

Помимо Германии, уничтожение армян в Османской империи назвали геноцидом Франция, Россия, Ватикан, Швейцария, Нидерланды и еще более десятка государств.