Как Нетаньяху рассчитается с Трампом за победу на выборах

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Премьер Израиля одержал победу на парламентских выборах не в последнюю очередь благодаря администрации Трампа.

Партия израильского премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" не стала триумфатором прошедших 9 апреля парламентских выборов, ведь ближайший соперник - блок "Кахоль Лаван" - в итоге получает столько же мандатов. Но у Нетаньяху в кармане есть тузы - такие же или даже более правые союзники. К тому же не стоит забывать, что над самим премьером по-прежнему висит дамоклов меч коррупционного расследования, а предвыборная кампания по большей части строилась по принципу: только не Нетаньяху - или только Нетаньяху. Чем, к слову, напоминает нынешние президентские выборы в Украине. И вопреки всему Нетаньяху все же удалось выйти на первое место, пусть и с минимальным отрывом, мобилизовав электорат с правыми взглядами.

Согласно данным на сайте израильского ЦИК в парламент при явке почти 68% барьер в 3,25% преодолели 11 партий. Причем "Ликуд" Нетаньяху и либеральный альянс "Кахоль Лаван" во главе с экс-начальником Генштаба ВС Израиля Бени Ганцем на двоих взяли чуть больше половины голосов, причем первое и второе места разделяет менее половины процента. И это трансформируется в равное число мандатов - по 35. Впрочем, на другие правые силы ("Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, Союз правых партий и "Кулану") приходится свыше 11%. Это как минимум 14 лояльных мандатов - если Либерман, громко хлопнувший дверью в ноябре прошлого года, не будет артачиться. Хотя он, скорее всего, согласится на коалицию, которая оставит Биби на посту премьера, просто выторговав для себя определенные преференции. Сам Нетаньяху еще ночью начал вести переговоры о формировании коалиции и правительства.

Долг платежом красен

Мощными аргументами в пользу "Ликуд" на выборах стали тесное сотрудничество Нетаньяху с Белым домом и завершение процесса признания Соединенными Штатами, во-первых, Иерусалима столицей Израиля посредством переезда американского посольства; а во-вторых, признание Белым домом израильского суверенитета над Голанскими высотами. О последнем шаге Вашингтона явно намеренно напомнил 9 апреля госсекретарь Майк Помпео.

В совокупности же активная поддержка из администрации Дональда Трампа под влиянием зятя-советника Джареда Кушнера прибавила голосов Нетаньяху, пусть и несколько персонализировав избирательную кампанию.

Теперь дело за премьер-министром Израиля: следует вернуть долг и обеспечить победу уже Трампу на выборах 2020 г.. Победа правых на выборах в Кнессет показала эффективность действий еврейского консервативного лобби по обе стороны Атлантики. Немудрено, что незадолго до выборов - в ночь на 24 марта - Нетаньяху нашел время, чтобы посетить США для встречи с Трампом и выступления на конференции произраильского лобби - Американо-израильского комитета общественных связей (AIPAC).

Биби, естественно, и после, и во время формирования кабинета будет поддерживать связь с AIPAC, подогревая лоббистов оказывать помощь Трампу на всех уровнях. 45-й президент США оправдал ожидания. Хотя "еврейский фактор" и без того довольно силен в Штатах - все президенты так или иначе заигрывали с Израилем и этим электоратом, именно Трамп не побоялся пойти на радикальные шаги с Иерусалимом и Голанскими высотами, а также поссориться с ООН, защищая своего ключевого ближневосточного союзника.

Уровень отношений между странами сегодня очень высок. Причем, как видим, это тесное и дружеское сотрудничество выходит за рамки Ближнего Востока и Штатов, достигая того же Магриба. Речь о текущих событиях в Ливии. Многих озадачило молчание Вашингтона относительно активизации фельдмаршала Халифы Хафтара. Его силы крутятся у Триполи, где сидит премьер Фаиз Сарадж, которого, как известно, поддерживает ООН и с которым, в свою очередь, у Израиля и США отношения не очень.

Почему в Вашингтоне предпочли не замечать сил Хафтара? По той причине, что он пользуется поддержкой Израиля. Впрочем, как и России, умело лавируя между ними в своих интересах. С другой стороны, такого рода геополитический реверанс США перед Израилем может перейти в разряд сложностей для произраильских лоббистов в их кампании помощи Трампу. Да и самому Нетаньяху придется еще оправдаться и перед AIPAC, и Американским еврейским комитетом (AJC) за соглашение с "Союзом правых партий". Организации, в частности, не приемлют "расистскую партию" "Оцма Йегудит", которая входит в Союз.

Американское еврейство

Однако в целом КПД кампании произраильского лобби не стоит недооценивать. На сегодняшний день электорат Трампа достаточно монолитен. В первую очередь ядерный электорат, "реднеки" - фермеры, а также "одноэтажная Америка". Избиратели демократов не столь монолитны, но более-менее собраны. Поэтому судьбу выборов президента США в 2020-м, очевидно, будут определять 20% колеблющихся. Именно с ними и будут "работать" произраильские лоббисты, мобилизуя пусть и небольшие, но организованные и влиятельные еврейские общины. Американские евреи традиционно не чураются финансовой поддержки обеих партий и многих кандидатов. И их поддержка особенно актуальна для таких колеблющихся штатов, как Огайо, Флорида и Пенсильвания.

Крупнейшие города США, где проживают евреи, - это Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Филадельфия, Чикаго, Сан-Франциско, Бостон, Балтимор. Штаты: Нью-Йорк, Нью-Джерси, округ Колумбия, Массачусетс, Мэриленд, Флорида, Коннектикут, Калифорния, Невада, Иллинойс, Пенсильвания. Именно в этих регионах будет вестись наиболее активная работа с избирателем-евреем.

Однако Нетаньяху и его американским друзьям придется постараться, ведь в Штатах среди евреев немало условных и реальных "леваков", которых ожесточит победа правых на выборах в Израиле. И следует понимать, что мнение касательно тех или иных глобальных вопросов у израильского и американского еврея очень сильно отличаются.

Оно, американское еврейство, в большей степени на стороне либералов. К примеру, согласно ежегодному исследованию мнения американских евреев за 2017 г., проведенного AJC, за Хиллари Клинтон на выборах проголосовали 64% евреев, а за Трампа - 18%. Но ядро электоральной поддержки Трампа у евреев - это все же ортодоксы и консерваторы. На выборах за него проголосовали 54% ортодоксальных евреев. Консерваторы дали 24% голосов, реформисты - 10%, реконструктивисты - 8%, а респонденты, идентифицирующие себя как "просто евреи" - 14%. Клинтон: 13% голосов ортодоксов, 60% - консерваторов, 78% - реформистов и 89% - реконструктивистов.

Что евреи думают в целом о деятельности хозяина Овального кабинета: 71% ортодоксов, 25% консерваторов, 11% реформистов, 8% реконструктивистов и 17% "просто евреев" дают положительную оценку. Политику Трампа в отношении Израиля же одобряют 78% ортодоксов, 50% консерваторов, 31% реформистов, 8% реконструктивистов и 37% "просто евреев".

Исследование AJC уже за 2018 г. показало, что израильскую политику Трампа одобряют (решительно или частично) 34% американских евреев, частично не согласны - 16%, полностью не одобряют - 41%. В Израиле же 77% респондентов одобрили его политику, 85% - перенос посольство в Иерусалим, в то время как признание Иерусалима столицей в Штатах поддержали лишь 46% евреев. Евреи в США и Израиле живут по-разному, политический ландашафт отличается, да и правые все же не так востребованы в обществе. Поэтому треть американских евреев, которые на стороне Трампа, - это очень много.

К тому же, следует учесть растущее количество, а следовательно и влияние на политику, ортодоксальных евреев в США. На долю евреев в населении Штатов приходится 2,2%, или примерно 5,5 млн человек. Из них, согласно исследованию Pew Research Center 2016 г., 10% - это ортодоксы, 18% - консерваторы, 35% - реформисты и 30% - без конфессии. При этом ортодоксы моложе. Среди американских евреев в возрасте 28-45 лет - 15% придерживаются ортодоксальных взглядов, а среди 56-73-летних таковых лишь 5%. К тому же, 27% детей воспитываются в семьях ортодоксальных евреев. За три поколения процент ортодоксов в Штатах вырос в более чем в пять раз - с 5 до 27%.

Мобилизация этого электората, пускай даже и представляющая в численном измерении процентные доли в пределах статистической погрешности, станет неплохим подспорьем для Трампа. И, может быть, именно эти доли обеспечат ему решающее преимущество на выборах.